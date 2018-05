Cipo le ganó el duelo a La Amistad y espera el fallo

Es que la apelación a la quita de un punto en el partido ante San Martín (segunda fecha del año) quedó en pausa y el órgano deberá dar a conocer una decisión mañana.

De eso dependen muchas cosas, porque si se resuelve volver la tabla para atrás, el equipo de Germán Alecha deberá medirse con Catriel para determinar cuál de los dos es el 1. Mientras que si se inclina por dejar todo como hasta ahora, los que irán por el duelo son los dos cipoleños, pero esta vez para ser escolta de los petroleros.

Un laberinto impropio de un campeonato que ayer convocó a mucha gente y no merecía tamaña desprolijidad.

El punto en cuestión se debe a la mala inclusión del arquero suplente Giuliano Novitá, quien había sido expulsado en un compromiso de quinta división, pero no fue informado a tiempo.

Cipo recurrió al Consejo Federal argumentando que el nombre en cuestión no incidió en el resultado del partido, que en cancha no terminó igualado, y el 12 no ingresó ni un minuto. Hay un antecedente similar a favor de Cipolletti y extraoficialmente trascendió que la apelación prosperaría y, de esta manera, el Capataz avanzaría para ir en búsqueda de un nuevo título.

El partido

Desde lo deportivo, la Academia fue siempre ganando el encuentro. A los 19, Alexis Esparza capitalizó el rebote en el penal atajado por Facundo Crespo a Adrián Mora. Sobre la media hora de la primera mitad lo empató Emanuel Morales y a los 33, el Henry Sáez volvió a poner en ventaja a la formación que terminó siendo dirigida por Landeiro.

En el segundo tiempo, Gustavo Del Prete lo empató a los 6 y en el cuarto minuto de adición al tiempo reglamentario, Nicolás Agüero selló el definitivo 3 a 2.

Por la misma zona, Catriel goleó a Obrero Dique de local por 4-0, San Martín derrotó de visitante a Pillmatun 2-1, Fernández Oro venció a Maracacinho 4-2 y San Sebastián perdió en casa ante 25 de Mayo 2-1.

El Albinegro podría recuperar el punto del partido ante San Martín. De ser así, clasificaría a semis y La Amistad quedaría eliminada. Si no, habría un duelo desempate.

Unión clasificó pero no tiene rival

La zona B tuvo un desenlace igual de parejo al de los cipoleños.

Unión Alem Progresista es el único confirmado en semifinales como el mejor del grupo. Detrás, Deportivo Huergo y Mainqué deberán desempatar entre sí para conocer al segundo.

Llegaron a esta instancia después de que Mainqué igualara de manera agónica con Alto Valle en Allen 2 a 2 y tras la goleada de Huergo en la cancha de Cimac por 4 a 1.

Los Magos superaron a Chichinales como visitantes 2 a 1. Completaron Deportivo Roca Argentinos del Norte 2 a 2 y el clásico de Regina, que quedó en manos de Atlético tras superar a Círculo Italiano 2 a 1.