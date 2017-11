Cipo ganó en Lincoln y se metió en la discusión

Jorge Piñero da Silva, figura de la cancha, marcó el gol visitante a 9 minutos del final, después de que el equipo haya acumulado méritos para justificar el festejo.

El 9 no sólo fue clave para el grito de festejo, sino para despertar a su equipo de un inicio dubitativo, en el que el dueño de casa se hizo ancho y profundo, sobre todo por la izquierda del ataque.

A los dos minutos se produjo la única falla de Matías Alasia. Una mala salida del arqueo en un tiro de esquina le dio chances a Cristian Luquez, que cabeceó y la pelota dio en el palo.

Dos más tarde, un remate con destino peligroso desde afuera del área, alcanzó a ser cerrado al córner y a los 10 lo desbordaron a Jonathan Morales por la izquierda de la defensa albinegra, salió el centro y el buen cierre de Federico Velázquez sobre Hernán Altolaguirre frustró al goleador de la categoría.

A partir de allí, creció Piñero da Silva en la ofensiva del equipo de Henry Homann. De un lateral asistió a Matías Sosa picando la pelota para que el 10 pise el área. Agustín Starpoli estuvo brillante para atajar el remate esquinado del mediocampista.

Matías Carrera, quien jugó de 8 en lugar de Maxi Carrasco, cerrado junto a Fabio Giménez ante la ausencia de último momento de Eduardo Vilce, comenzó a atacar a José Paradela y a los 19 ganó en velocidad, envió un gran centro atrás que Piñero da Silva remató muy alto.

Nos propusimos ganar acá una final y volvemos a la zona de clasificación. Veníamos de un partido raro”. Henry Homann, DT de Cipo.

"No sé qué tiré, si una tijera o una chilena, pero me quedó la pelota arriba y le pegué. Es una victoria importantísima”. Jorge Piñero da Silva. Delantero de Cipo y autor del gol de la victoria en Lincoln

“Era fundamental ganar para volver a acomodarnos en la tabla. Rivadavia es un rival directo”.Federico Velázquez. Defensor central del Albinegro

Méritos

En el complemento, se acentuó el buen partido de Cipo. De nuevo Carrera a los 4 minutos ganó por la derecha, el centro rasante hizo contacto con Piñero, que de taco buscó servirle a Sosa y la jugada se terminó diluyendo.

Y a los 9, la mala definición de Gustavo del Prete no le hubiera permitido dormir si el Albinegro no ganaba. El carrilero atacó el espacio, Sosa asistió con justeza entre líneas, pero el cipoleño no resolvió bien ante la salida del 1.

Alasia descolgó del ángulo un cabezazo de Altolaguirre con destino de gol a los 35, en la única de Rivadavia en el tramo final.

Tan brillante como la que Starpoli le tacó a Nelson Seguel en la boca del arco tras un tiro libre. De ese córner, llegó la jugada del gran gol de Piñero da Silva.

Primero ganó Federico Velázquez en el primer palo y el rechazo de la pelota derivó en los pies de Ezequiel Ávila (ingresó por Del Prete). El centro pasado al segundo palo hizo que el delantero le ganara al arquero y con el balón en el aire ensayó una tijera que se coló sobre la cabeza de los dos centrales del conjunto de Lincoln a los 36 minutos.

Fue el desahogo y el gol que Cipolletti merecía para quedarse con un partido final. Sí, aunque recién arranquen las revanchas.

Ferro de Pico, el sorprendente líder, visitará La Visera el viernes

El sorprendente Ferro de Pico goleó como local al Deportivo Madryn 4 a 1 y, aprovechando el empate de Alvarado en el Luis Maiolino, saltó de nuevo a la punta de la zona 1 en el Federal A.

En lo más alto de la tabla pisará La Visera el viernes a las 21, la nueva casa de los ex Nicolás Caprio, Lucas Mellado, Cristian Taborda y Jorge Gaitán.

Deportivo Roca empató 1 a 1 como local ante Alvarado de Mar del Plata. Lo ganaba la visita con gol de Federico Paulucci. Nicolás Trecco lo empató al término del primer tiempo.

Y a la mañana, en La Chacra neuquina, Independiente también empató pero sin goles ante Villa Mitre, que cerró así su gira por el Alto Valle en la que no perdió.

La próxima fecha se jugará entre el viernes y el sábado, ya que la undécima del calendario irá entre semana.

Además de Cipo ante los pampeanos, Alvarado en Mar del Plata esperará a Independiente de Neuquén en el Mundialista.

El sábado se completarán los otros dos juegos y el que quedará libre es Villa Mitre.

Por eso la chance de que el Albinegro supere transitoriamente la línea de puntos del Tricolor en la tabla, otro de los rivales directos por la clasificación.