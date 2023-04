Cipo empató en su visita a Germinal en Rawson

Christian Lovrincevich sorprendió con el armado de una línea de fondo numerosa, con los centrales Ezequiel Rodríguez, Manuel Berra y Lautaro Brienzo, más los latareas Ezequiel Carmona y Wagner. Igual, en la primera mitad del partido, a la visita se le hizo difícil controlar el juego rival, sobre todo por los costados y Maxi Amarifil pagó con esfuerzo físico su soledad sobre el círculo central. Delante del 5 se plantó Luis Dezi, un delantero por naturaleza que no llegó a convertirse en un buen socio.

Retocó

Para el complemento, con los mismos nombres en cancha, el técnico del Albinegro retocó. Cerró a Guillermo Funes como un doble 5 y Dezi pasó al andarivel izquierdo.

La visita le sacó ritmo a las acciones, controló por completo a Germinal y pasó a dominar las acciones. La cuota pendiente seguía siendo la creatividad ofensiva, pero Rafael Ferrario ya era un espectador de los últimos minutos desde el arco.

A los 21 minutos, los ingresos de Santiago Jara y Doello le dieron rédito rápidamente a Lovrincevich porque sólo 8 más tarde, los dos relevos tomaron contacto con la pelota, la escalada del juvenil terminó en un pase al zurdo mediocampista que con un remate de media distancia al ángulo sacudió la red y desató el festejo.

Con un cuarto de hora por jugar, más el tiempo de adición que otorgó el polémico Sanz, el conjunto rionegrino casi lo pierde a los 41 cuando el juez burló una clara infracción sobre Favio Cabral pisando el área y en el rechazo desde el fondo, Rogert Diaz encontró mal posicionada a la última línea plagada de defensores centrales cipoleños. La definición del 9 se fue apenas ancha por el primer parlo.

Poco después, una protesta de Doello le dio argumentos al juez para mostrar la tarjeta roja y llevar al visitante a tener que aguantar los instantes finales aferrado a un punto que le sirve muchísimo, sobre todo en lo anímico, por el adverso momento previo y el comienzo de este mismo partido que terminó en igualdad.

Síntesis:

Germinal 1: Matías López; Matías Ávalos, Juan Ignacio Motroni, Ignacio Terán, Jonathan Martínez; Gabriel Obredor, Nicolás Macarof, Darío Pellejero, Lucas Villalba; Rogert Díaz Benítez, Ricardo Dichiara. DT: Mario Martínez.

Cipolletti 1: Rafael Ferrario; Ezequiel Carmona, Ezequiel Rodríguez, Manuel Berra, Lautaro Brienzo, Leandro Wagner; Maximiliano Amarfil; Fernando Pettineroli, Luis Dezi, Guillermo Funes; Favio Cabral. DT: Cristian Lovrincevich.

Goles: PT 15’ Dichiara (G de penal). ST 29’ Laureano Doello (C).

Cambios: ST 15’ Gustavo Fernández por Dichiara (G) y Mikeas Martínez por Pellejero (G). 21’ Santiago Jara por Pettineroli (C) y Laureano Doello por Dezi (C), 90+2’ Nicolás Iachetti por Cabral (C).

Expulsado: ST 90+3’ Doello (C).

Arbitro: Marcelo Sanz, Mar del Plata.

Estadio: El Fortín, Rawson.