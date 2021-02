Cinthia Fernández se lanza a la política y pide debate con Luli Salazar

“Siempre fui una mujer de opiniones fuertes y me parece que eso puede ser muy positivo. Yo entiendo que no tengo una formación en la política, pero también hay un montón de gente que ejerce en la política que está ahí por ser el ‘hijo de’. No hay que juzgar. Yo me voy a preparar, quiero estudiar Ciencias políticas. Me quiero focalizar en el tema de familia, especialmente en la ley de adopciones”, agregó.

Un mano a mano con su rival

Sobre el final de LAM, una de las angelitas le dijo a Cinthia que le gustaría verla debatir con Luciana Salazar, con quien mantiene un histórico enfrentamiento debido a la amistad que tiene la modelo con su ex pareja, Martín Baclini. “Se me hace agua la boca. Va a venir corriendo desde Miami, hace un mes que está ahí sin su hija”, replicó, filosa, Fernández. “No me gusta ni en la política ni en ningún punto de vista”, añadió.