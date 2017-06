Cierre maratónico y un podio para Mora Cantera

El certamen que se puso en marcha el miércoles, contó con la presencia de seis deportistas albinegros. Además de Mora, también compitieron Martina González, Tomás Pacheco, Joaquín Lisiuk, Lucía Sánchez y Juan María Barros.

El cierre del torneo argentino de invierno tuvo que adelantarse una jornada, ya que en las inmediaciones se desarrollará el el partido esta tarde el cruce entre Aldosivi y Boca, por la fecha 28 de AFA.

En la mañana de ayer, en instancia clasificatoria, Cantera terminó cuarta en los 100 metros espalda y González octava en la misma prueba. En tanto, en varones, Lisiuk fue noveno en la misma especialidad y distancia.

En otras de las pruebas, en los 200 metros pecho, Cantera se ubicó en el séptimo lugar, y Barros, obtuvo la misma posición en la prueba de los 200 metros combinados.

Tarde de bronce

Por la tarde, Mora, hermana menor de nadadora de la selección nacional, Lola Cantera, logró una medalla de bronce en los 400 metros combinados, logrando un podio para la delegación albinegra, que sumó buenas actuaciones en general, con nadadores siendo protagonistas y metiéndose definiciones.

Pero la jornada no quedó ahí para Mora, quien no tuvo mucho tiempo para descansar, ya que minutos después, compitió en los 100 metros espalda y por poco no suma un nuevo podio.

La nadadora cipoleña llegó cuarta, mientras que González, quien compitió en la misma carrera, se ubicó séptima. La jornada finalizó con otra final de Cantera, en 200 pecho, en los que quedó séptima.

Con el campeonato en Mar del Plata, cerró el calendario de invierno para los nadadores argentinos. Una semana atrás, había sido el turno de los juveniles en Buenos Aires y la natación albinegra, con una destacada actuación de Lola Cantera.

A México

Lola fue seleccionada para ser parte del Campus de altura Yog 2018 que se desarrollará en el Centro Deportivo la Loma, San Luis de Potosi, México. La delegación partirá el 11 de julio.