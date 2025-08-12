Trucos para utilizar cáscaras de naranja en el microondas: perfume, repelente y cuidado de la salud

Utilizar el microondas con cáscaras de naranja en su interior puede tener grandes beneficios para el cuidado del equipo, el hogar y la salud.

La cáscara de naranja puede ser repelente, perfume o insumo con beneficios para la salud.

La naranja es una de las frutas más consumidas en el país , pero son pocas las personas que aprovechan su cáscara , que tiene múltiples beneficios. Más allá de saborizar el mate, como eligen algunos, la cáscara de naranja puede ser útil incluso al colocarla dentro de los electrodomésticos.

La cáscara de naranja tiene un gran poder para eliminar los malos olores , y uno de los lugares en donde puede ser usada es en el microondas de casa.

Dejar las cáscaras de naranja dentro del microondas puede eliminar los olores, a veces muy intensos, que quedan dentro del microondas.

Microondas.jpg

El microondas puede utilizarse, también, para secar rápidamente las cáscaras de naranja, lo que facilita su posterior rallado para usar en recetas, por nombrar algunos de sus tantos beneficios.

Como si fuese poco, el hecho de colocar cáscaras de naranja dentro del microondas puede ser útil para repeler a las distintas plagas que pueden aparecer dentro del electrodoméstico, como cucarachas y arañas.

Beneficios de la cáscara de naranja en la salud

La cáscara de naranja ofrece múltiples beneficios para la salud, incluyendo propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y digestivas, además de ser rica en vitaminas y fibra.

Algunas de las ventajas en la salud

Mejora la digestión: ayuda a prevenir problemas estomacales, mantener niveles saludables de azúcar en sangre y promover una flora intestinal beneficiosa.

Reduce el colesterol: la hesperidina, un flavonoide, ayuda a reducir los niveles de colesterol y a mantener la presión arterial equilibrada.

Fortalece el sistema inmunológico: los antioxidantes y la vitamina C presentes en la cáscara ayudan a fortalecer las defensas naturales del cuerpo.

tag:reuters.com,2025:newsml_KCN3F517E Imagen de archivo. Trabajadores clasifican naranjas en una fábrica de embalaje y exportación de cítricos en la región de Argólida, un centro agrícola que produce la mitad de las naranjas de Grecia,

Protege la piel: puede ayudar a mantener la piel elástica y fuerte, además de limpiar venas y arterias.

Ayuda a bajar de peso: puede aumentar el metabolismo, ayudar a eliminar grasa y proporcionar más energía.

Combate la congestión nasal: puede ayudar a descongestionar las vías respiratorias y aliviar la congestión nasal.

Tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio: el consumo de naranja ayuda a proteger las células del daño oxidativo y a reducir la inflamación

La cebolla, otro alimento con una cáscara "poderosa"

Las cáscaras de cebolla suelen terminar en la basura sin que sepamos que, en realidad, esconden un gran secreto culinario. Por eso, muchos expertos en cocina natural recomiendan un sencillo truco casero para transformarlas en un condimento lleno de sabor y beneficios.

Su sabor concentrado y sus propiedades antioxidantes las convierten en un ingrediente ideal para potenciar cualquier receta. Con pocos ingredientes y pasos muy simples, este truco casero te permitirá aprovechar al máximo las cáscaras de cebolla y preparar un polvo condimentador que realza sopas, carnes, arroces y mucho más. Te contamos de qué se trata.

Para este truco casero, el ingrediente estrella son las propias cáscaras secas de cebolla. Estas finas capas, lejos de ser desecho, contienen un sabor profundo que, al secarse y pulverizarse, se convierte en un polvo lleno de umami natural. Pero lo mejor es que se puede potenciar aún más.

Al secar correctamente las cáscaras de cebollas y combinarlas con otras hierbas deshidratadas como orégano, laurel o romero, se obtiene un condimento natural, libre de aditivos, ideal para quienes buscan dar sabor sin recurrir a productos procesados.