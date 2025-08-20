Luna menguante en el horóscopo: los signos que deben soltar ciclos y sanar emociones

Este momento es ideal para depurar y liberarse de cargas emocionales. Algunos signos sentirán con más intensidad este llamado. ¡Enterate!

Mientras la Luna crece se dice que es momento de comenzar y atraer cosas nuevas, y cuando mengua, es momento de soltar y purificar.

El horóscopo de hoy está atravesado por la fuerza de la Luna menguante , una fase que invita a dejar atrás lo que ya no aporta y a abrir espacio para lo nuevo. Se trata de un tiempo de limpieza interna, en el que las emociones pendientes afloran para ser reconocidas y soltadas.

Según la astrología, ciertos signos del zodíaco se verán especialmente impulsados a trabajar en este proceso y a despedirse de viejas heridas con ternura y consciencia.

La Luna menguante siempre trae esa sensación de despedida. No es dramática como un eclipse ni explosiva como una Luna llena. Es más suave, más íntima, como una mano que acaricia mientras dice “ya está, podés soltar”. El desafío es no aferrarse al dolor como excusa para no avanzar.

Dejar ir no siempre significa perder. A veces es un acto de autocuidado: despedirse de un enojo, de una expectativa que ya pesa, de una historia que dejó de crecer. La Luna menguante nos recuerda que el alma también necesita vaciarse para no saturarse.

Guardar de más, acumular emociones como quien guarda ropa vieja en el placard, nos resta espacio para lo nuevo. Este tránsito es como un llamado a hacer limpieza interna, con la misma calma con la que barrés tu casa un domingo a la tarde.

Horóscopo: Soltar con ternura

No se trata de cortar de raíz con violencia, sino de dejar ir con ternura. Agradecer lo que fue, reconocer lo que aprendiste y, desde ahí, liberar. La Luna menguante no exige fuerza, sino delicadeza. Es la invitación a decir “ya está” y quedarte más liviano para lo que viene.

Los signos más movilizados

Piscis: tus emociones profundas necesitan drenaje. No te culpes por sentir tanto.

Escorpio: soltá rencores viejos. Guardarlos no te hace fuerte, te hace pesado.

Tauro: tu apego se mueve. No todo lo estable es sano. Aprender a fluir también es estabilidad.

¿Qué es la Luna Menguante?

La Luna menguante es una de las fases del ciclo lunar, que ocurre después de la Luna llena y antes de la Luna nueva. Durante esta etapa, la porción iluminada de la Luna que vemos desde la Tierra disminuye progresivamente cada noche, pasando de estar casi completamente iluminada a verse apenas como un delgado arco de luz.

Desde la astronomía, es simplemente la fase en que el Sol ilumina menos la parte visible de la Luna.

¿Qué significa la Luna menguante emocionalmente?

Es una fase para soltar, descansar y preparar terreno para lo nuevo.

¿Qué signos sienten más la Luna menguante?

Piscis, Escorpio y Tauro, aunque todos podemos aprovecharla para cerrar procesos.

Horóscopo del martes 19 de agosto

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Ha obrado mal con su pareja, y ella lo sabe. Le amenazan importantes gastos extras, sea comedido. En el aspecto profesional, todo marcha. Por su salud, evite las grasas y los dulces.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Si no tiene pareja la podrá encontrar en la fiesta de un amigo. Embárquese en una nueva inversión, será un éxito. Reflexione antes de proponer otro contrato a su empresa. Empieza a sentirse más fuerte y vital.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Muy bien en pareja, sobre todo el fin de semana. Le ingresan una cantidad de dinero con la que no contaba. No se estanque y piense que el conocimiento es avance. Cuide sus músculos lumbares.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Podría fraguar un romance con una persona poco conocida. Jornada propicia para comprar lo que le apetezca. Sus ganas de trabajar harán posible que logre sus objetivos. Irá resolviendo todo lo que le preocupa.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Los planetas anuncian experiencias excitantes y gratas. Quiere hacer con su dinero más cosas de las que puede. Se abren nuevas puertas en el terreno profesional. Por su salud, descanse todo cuanto pueda.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Estará un poco celoso de su pareja, no tiene motivos. Le van a comunicar una subida de sueldo. Los nuevos trabajos serán bien recibidos por todos. Salud excelente gracias a los ejercicios físicos.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Abandone ese malhumor, su pareja le necesita. No gaste demasiado dinero, limítese a lo necesario. Escuche a los demás profesionales, siempre aprenderá. Hoy necesita ponerse las pilas, salga de casa.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Si vive en pareja, discusiones de tipo doméstico. Un viaje de negocios al extranjero le acarrea gastos inesperados. Actúe con decisión y mejorarán sus relaciones laborales. La vida sedentaria que lleva hace que su colesterol aumente.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Disposición para dar mucho afecto. Mucha atención con la letra pequeña de los contratos. Con su intuición, moverá fichas laborales muy buenas. Evite los ambientes secos.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Mucha actividad social, lo cual posibilitará nuevas amistades. La estabilidad financiera llega por fin. Laboralmente, le reconocerán sus méritos anteriores. Tome zumo de naranja, la vitamina C es muy necesaria.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Su pareja le obsequiará con esas atenciones que tanto desea. Debe confiar firmemente en sus proyectos económicos. Antes de hablar con sus jefes, piénselo bien. Cuide la zona lumbar, vejiga y riñones.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Con los asuntos del corazón, no sea tan frívolo. Hoy recibirá un dinero extra. Etapa de reflexión y búsqueda de nuevo trabajo. Moderación con la ingesta de alcohol.