Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este martes 12 de agosto

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 12 de agosto. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco esta jornada.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este martes 12 de agosto de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos.

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Día para poder iniciar alguna actividad física que les dará la posibilidad de equilibrar las energías marcianas que tienen arianos. Encuentros que favorecen para iniciar nuevas amistades o amores.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Día calmo taurinos, hagan de cada momento algo que los reconforte de manera sana y amorosa. Novedades de amigos que los alegrarán. Martes que les propone profundizar en cambios internos.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Procuren sentarse a analizar sus proyecciones y las posibilidades lógicas que sientan ustedes de poder lograrlas. El amor acompañando y reforzando las expectativas de los sueños en común.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Sin remordimientos se acercan a personas con quienes han tenido desencuentros emocionales. Siempre es sano poder perdonar y conciliar. Buenas perspectivas en cuanto a proyectos familiares.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Brillos e ilusiones en el corazón para aquellos leoninos y leoninas que estén en la búsqueda del amor. Saber que todo llega y no temer vivir las cosas hace que la vida sea un constante desafío bello.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

No se acostumbren emocionalmente a situaciones desagradables en el plano familiar. La resignación ante lo inarmónico no es válida. Pongan sus espíritus enaltecidos y verán la luz del logro.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Analicen sus modos y procuren trabajar las emociones. La sensibilidad libriana es una de las cuestiones clave a trabajar para vivir mejor y más tranquilos. Confíen en ustedes con mayor seguridad. Alivio financiero.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Escorpianos demuestren su potencia al momento de reclamarle al otro lo justo en esas escenarios en las que los amigos confunden las situaciones con el dinero pero a su favor. Aprender a defender lo suyo es vital. No teman.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Llegarían algunas novedades que podrían modificar el futuro económico de ustedes arqueritos. No vacilen a la hora de decirles a sus parejas las cosas que les molestan. Ambos evolucionan desde la verdad.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Quizás deban replantearse actitudes que ustedes suelen tener con su entorno familiar y que no son bien recibidas. Aprender a convivir pensando en los otros es un punto harto importante para demostrar ser una persona de bien.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Lluvia de buenos augurios en momentos que suponen difíciles pero que es comprobable que el Todo ejecuta su obra siempre. Los buenos verán la Luz del éxito, porque manejarse desde la buena intención, todo es mejor.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Piscianos día algo meditabundo y sensible al conocer algunas situaciones menos gratas. Equilibrarse para poder tener resguardo en uno mismo y en quienes nos quieren. Búsqueda de soluciones que llegan pronto.