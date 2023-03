Juzgado Civil Cipolletti .jpg

Si bien el incidente contó con la cobertura de su aseguradora de riesgos puesto que se tomó como un accidente “in itinere” -es decir en el trayecto entre el trabajo y el domicilio-, el motociclista insistió en la existencia de una prohibición para estacionar carros en ese sitio, por lo que inició una demanda contra el dueño del carro.

Fue así que durante el juicio civil, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Cipolletti informó que no existía una prohibición específica sobre el estacionamiento en la calle Pacheco 435, salvo la que rige en general para camiones de más de seis toneladas.

Del informe de la Municipalidad, idéntico al del Concejo Deliberante, surgió una referencia a la adhesión a la ley Nacional de Tránsito en lo que respecta a su artículo 40° inciso j) que no resulta aplicable al caso en cuestión “dado que no se observa que el carro reúna las condiciones fijadas en la norma, tal como se indicó inicialmente, no es un vehículo y no se encuentra acreditado que supere los 13,20 metros para exigir la banda de material retro-reflectivo en color blanco y amarillo”.

En consecuencia, se rechazó la demanda del motociclista y la sentencia consideró que la causa del siniestro fue la falta de circulación con debida atención por parte del conductor, quien no mantuvo un control de su rodado teniendo en cuenta los riesgos propios de la conducción.