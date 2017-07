Chocó 7 autos y un contenedor en plena madrugada

El festejo del Día del Amigo no terminó de la mejor manera para este joven, ya que si bien la sacó barata tuvo que pasar unas horas internado en el hospital.

El muchacho manejaba su Fiat 147 color crema, cuando perdió el control y, cual autito chocador, fue embistiendo a diferentes vehículos estacionados hasta llegar al número de siete. Su auto volcó y el conductor salió volando por el parabrisas. Todo ocurrió en la calle Mariano Moreno al 574, aproximadamente a las 3 de la madrugada. El hecho no sólo fue noticia por tratarse de un impresionante accidente de tránsito, sino también por la desoladora escena que dejó en el lugar hasta últimas horas del día de ayer que ningún vecino o peatón pudo evitar observar con curiosidad. Hasta en las redes sociales los usuarios se interrogaron entre ellos sobre qué había sucedido y si había heridos, pero nunca se imaginaron que un auto tan pequeño podía causar tanto desastre.

El Fiat 147 transitaba con dirección a la Ruta 151, y por el daño causado se presume que a muy alta velocidad. Si bien no habría perdido el conocimiento, el protagonista del violento choque quedó tendido en la calle en completo estado de shock. Entre los vehículos que dejó fuera de circulación había un Peugeot 208 color rojo oscuro, un Chevrolet Ágil blanco, un Volkswagen Voyage blanco y un Citroën C3 gris oscuro; el resto sufrió daños materiales leves. La peor parte se la llevaron el Peugeot y el Chevrolet, que quedaron con la trompa, el motor y los laterales destruidos.

¿Y el control de alcoholemia?

Según informaron desde la Unidad Cuarta, el conductor fue trasladado al hospital de urgencia, por lo que no se pudo realizar el test para determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol o no y, si bien casi no tuvieron contacto con él, desde el hospital les informaron que estaba despierto y fuera de peligro.

Rápido: Por los daños provocados, la Policía deduce que el 147 venía a muy alta velocidad.

La escena en la calle Mariano Moreno fue desoladora. El conductor la sacó barata.

Alcohol y velocidad en la noche, una moda peligrosa

Borrachos al volante

Todos los fines de semana se detectan conductores alcoholizados en la ciudad, tendencia que sigue creciendo. Mientras que en muchos de los accidentes que se producen, algunos con víctimas fatales, el alcohol está presente de manera determinante.

Las picadas

Los jóvenes amantes de la velocidad organizan en diferentes lugares carreras clandestinas. La calle Mariano Moreno es una de las utilizadas, aunque hay varias otras, principalmente en las zonas periurbanas o rurales. Son muchas las tragedias en ese marco.

Estrellas amarillas

Las causas pueden ser múltiples, pero la realidad marca que en Cipolletti las calles se fueron poblando de estrellas amarillas, que simbolizan la pérdida absurda de una vida. Estas situaciones son evitables, sólo hace falta tomar conciencia.