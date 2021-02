Chocaron en un piquete y no pudieron determinar las culpas

Un incidente vial ocurrido en la rotonda de las Rutas 22 y 151, en el acceso a Cipolletti, terminó con un fallo judicial que distribuyó la responsabilidad de los involucrados. La sentencia, que fue confirmada, consideró que no hubo suficientes pruebas como para determinar con exactitud las circunstancias del siniestro. El choque ocurrió durante un corte de ruta en el lugar,

La Cámara de Apelaciones en lo Civil de Cipolletti, al momento de tratar los recursos, consideró que ese único testimonio no posee poder de convicción porque resulta inocultable el compromiso y la solidaridad para con quién lo transportaba en aquella ocasión. Por eso desestimó los recursos y la sentencia quedó firme.

"En función de la orfandad probatoria se concluyó que el demandado no pudo probar la culpa de la víctima para eximirse de la responsabilidad, ni la actora acreditó elementos suficientes. Solo quedó comprado que hubo contacto entre ambos vehículos, pero no puedo establecerse con certeza quién circulaba con prioridad de paso en la rotonda, tampoco quedó claro dónde fue concretamente el punto de impacto. No hubo actuaciones penales ni periciales", informaron a través de un comunicado oficial.

El fallo determinó lo daños materiales y la privación de uso del vehículo VW en una suma que rondó los 30.000 pesos. Condenó, en función de ese cálculo, a la empresa titular del camión y a su aseguradora a abonar la mitad de esa suma (15.950 pesos) más intereses como reconocimiento de gastos.