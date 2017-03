El ganador de 2016 pidió un crono en la camioneta guía para medir el tiempo y bajar la mejor marca histórica de La Corrida. Y no le falló a la organización, es bicampeón y fijó el nuevo tiempo de referencia por debajo de los 29 minutos.

El brasileño Daniel Chaves llegó a Cipolletti para repetir el título en la prueba de elite de La Corrida con una exigencia: quería un reloj que marque el tiempo de competencia en la camioneta guía para poder medir energías y romper el récord histórico de la competencia. Prometió show, samba y plusmarca. Y cumplió. Entre las mujeres ganó Rosa Godoy.

Chaves se convirtió en ganador de La Corrida por segundo año consecutivo y pulverizó el récord anterior, de 29 minutos 8 segundos. Resta la confirmación organización del tiempo exacto. Extraoficialmente, la marcha es 28m46s.

"Gracias a toda la gente de Cipolletti que me dio la energía para lograrlo con su aliento sobre el final. No siento esta energía en ningún parte del mundo. No pasa en ningún lugar lo que pasa en Cipolletti, hay que felicitar a la gente y a la organización por este nivel".

Entre las damas, la más rápida fue la deportista olímpica Rosa Godoy que se impuso en una carrera muy pareja. Sobre el final de la segunda vuelta, Godoy apretó el paso y logró cruzar la meta en primer lugar, con 34m05s.