Cuatro mujeres, a las que les pondremos un nombre ficticio para proteger su identidad, relataron en exclusiva a LM Neuquén el tormento que vivieron y confiaron que aún ahora que fue identificado el presunto acosador, el miedo que sienten persiste ante la posibilidad de represalias porque está libre.

Son unas 20 mujeres, que tienen entre 14 y 35 años y que viven en ese barrio o que han vivido allí, las que sufrieron diariamente el mismo tormento sin saberlo. Sin embargo, no fue hasta que comenzaron a hablarlo entre vecinas que se dieron cuenta de que todas eran víctimas de acoso virtual por parte de la misma persona.

“Hace cinco años me escribe. Llegó a mandarme fotos de mis hijos, me decía que si yo no tenía sexo con él los iba a matar”, contó Daniela (35) y agregó que en la mayoría de las conversaciones “me citaba para tener sexo en el baño de la terminal, de un supermercado, me decía mientras tus hijos juegan tenemos sexo”.

El acosador se valía de vivir en la misma cuadra que muchas de sus víctimas para hostigarlas. Algunas lo conocen desde la infancia y otras, por cruzarlo en la calle

“A mí me ponía ‘me toca verte y no puedo hacer nada’. Salía con miedo a la calle: me decía cómo estaba vestida, con quién salía, a quién iba a ver”, confió Martina (17), que recibió el primer mensaje hace dos años.

Metódico, el acosador les escribía cosas puntuales a cada una e incluso a las que eran madres las amenazaba con sus hijos: “Lo peor para mí fue que se metiera e involucrara a mis hijos diciendo ‘te voy a culiar delante de tus hijos y van a llorar’”, expresó indignada Florencia (30).

“Somos más de veinte pero las que hicimos denuncia somos pocas”, expresó Ana (33), quien decidió conectar a todas las posibles víctimas. “Armé un grupo de Whatsapp entre varias conocidas que vivimos acá o que se fueron, pero que nos juntábamos de chicos. Empezamos a mandarnos las capturas de todo lo que teníamos nosotras. Eran los mismos perfiles, las mismas barbaridades”, agregó la mujer.

20 mujeres fueron víctimas de acoso por parte del hombre

El principal obstáculo era que al tratarse de perfiles falsos de Facebook, de los cuales las víctimas pudieron contabilizar al menos 15, les fue difícil poder identificar quién era su agresor. Lo que les llamó la atención a todas era que en ellos constantemente se hacía referencia a la ropa que usaban en ese momento, con quién estaban o qué hacían, por lo que debía ser alguien del barrio que tuviera acceso a su cotidianidad.

p30-f01-acosador-serial-detenido.jpg

“A mí mi marido siempre me decía que era uno de nuestros vecinos. El tipo cuando lo cruzás en la calle es un poco retraído. Yo le decía que no puede ser que sea él, y sí”, expresó quien se encargó de tender las redes entre vecinas. Sin embargo, hace poco tiempo las dudas que tenían se despejaron cuando el hombre comenzó a escribirles desde su facebook real. “Nosotras teníamos un 90% de certeza de que era él y quisimos hacerlo por la vía legal”, agregó la mujer.

Por ahora, cuatro mujeres se animaron a denunciarlo en distintas comisarías e incluso una de ellas, madre de una adolescente de 17 años que sufrió los acosos, acudió a la fiscalía. A partir de las denuncias, intervino personal de la División Delitos Sexuales y Trata de Personas y el jueves allanó el domicilio del presunto acosador, ubicado en Picún Leufú al 100.

“Ver una mina y no poder meterle la mano en la zanja y cogérsela es injusto. Esto me toca a mí”.

Tras las diligencias, el hombre de 33 años fue detenido por unas horas y comenzó a ser investigado. Las mujeres supieron por parte de los oficiales que el hombre tenía en su poder varias tarjetas SIM con las cuales “usaba la red móvil y las descartaba. Así era como iba cambiando los perfiles. Ningún tonto. De todos los perfiles, un solo número dio en esa dirección”, agregó Ana, otra de las víctimas.

A pesar del avance, las cuatro coincidieron en que el miedo sigue latente. “Queda el temor de que quiera vengarse por haberlo denunciado, que se la agarre con nosotras o con nuestros hijos”, confió Florencia y, en la misma línea, Ana agregó: “El tema es que siempre pasamos en frente de su casa, algunas van al colegio temprano, otras salen tarde. No sabemos qué puede llegar a hacer”.

“Capaz si te bloqueo es porque creo que tenés lindo orto y te ves bien escuchando música”