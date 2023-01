El instructor fiscal que analizó los teléfonos de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa aseguró este martes, al declarar en el juicio por el hecho, que Blas Cinalli, el único imputado que no había sido mencionado en las seis audiencias previas, intercambió mensajes a través de whatsapp tras el homicidio, en los que aseguró "ganamos" y "los rompimos", en referencia a un grupo con el que habían tenido una supuesta pelea y cuando ya sabía que el joven atacado había fallecido.

Además, el mismo rugbier, en otro mensaje a un contacto no vinculado a la causa, expresó por escrito tras el asesinato: "Nos vamos a la playa. Previa en casa, vienen todas las gatas", "yo sólo quiero tomar vino y fumar flores".

En el caso del teléfono de Cinalli, el testigo leyó diversos mensajes enviados por el imputado a poco de que Fernando fuera asesinado a golpes.

"Nos peleamos. Ganamos contra unos chetos, los rompimos", escribió Cinalli en su celular a las 5:08 de la mañana del fatídico día.

Ante una pregunta del querellante Fernando Burlando sobre si al enviar esos mensaje Cinalli ya sabía que el joven estudiante de abogacía había muerto, Laborde confirmó que esas expresiones fueron escritas 13 minutos después de que este rugbier y el resto de los imputados recibieran en el grupo de whatsapp que compartían un texto del acusado Lucas Pertossi que dijo "caducó", en referencia al fallecimiento de Báez Sosa.

El testigo se remitió también a otro intercambio de mensajes telefónicos de la mañana del 18 de enero de 2020, cuando alguien le pregunta a Cinalli: "Qué onda Blas, se dieron masa?, a lo que el rugbier responde: "Sí, pero no digas que lo dije yo porque no sé si es heavy o no. Le dimos murra a uno con el 'perto', lo recargamos a palo, pero mal. Nos vinimos corriendo a la casa".

juicio crimen baez sosa - instructor fiscal laborde El instructor fiscal al llegar a los tribunales de Dolores para continuar su declaración

También se exhibieron mensajes en los que el mismo acusado dice que se están yendo a Mc Donalds, que están "corriendo" para que no los vean y en los que describe que a raíz del ataque cometido varios jóvenes quedaron heridos.

"Dos convulsionaron, uno lo mandamos al hospital, sin signos vitales. Ahora estamos yendo a Mc Donalds a ver qué pasa", le dijo a un contacto, quien le respondió: "Son los demoledores".

"Le pegaron a uno"; "estoy yendo a la casa, vengan", "estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia... caducó", "chicos no se cuenta nada de esto, a nadie", fueron algunos de los mensajes que reprodujo Laborde frente a los jueces, además de fotografías de algunos de los imputados comiendo en un McDonald's tras el crimen.

El instructor también exhibió mensajes de los acusados cuando la policía fue a buscarlos a la casa que alquilaban en Villa Gesell a las pocas horas del asesinato: "Policía afuera", "sí, mal"; "está la poli", "salgamos", fueron algunos de ellos.

Entre los teléfonos analizados en la investigación figura el iPhone 3 negro de Máximo Thomsen (23), quien se negó a entregar la clave de acceso; otros cinco teléfonos de la misma marca que pertenecían a Lucas (23) y Luciano Pertossi (21), Matías Benicelli (23), Alejo Milanesi (22) y Juan Pedro Guarino (21), cuyo equipo "7 Plus", de color negro, tenía la pantalla astillada y una funda de los All Blacks.

Los peritajes incluyeron también al Motorola G4 Plus de Enzo Comelli (22), quien fue señalado por testigos como uno de los que golpeó a Fernando; un Huawei perteneciente a Blas Cinalli (21), y el Huawei BLL23 gris con funda negra y pantalla astillada de Ciro Pertossi (22).

El único del grupo cuyo celular no fue localizado ni en el domicilio ni en los dos autos estacionados en la finca allanada fue el de Ayrton Viollaz (23), aunque tampoco forma parte del grupo "Del Boca3", en el que sí estaba el resto de los imputados, y también Juan Pedro Guarino (21) y Alejo Milanesi (22), los dos sobreseídos en la causa.

juicio caso baez sosa - padres fernando Los padres de Fernando Baéz Sosa llegan para una nueva jornada del juicio

Los números corresponden a usuarios identificados como "Chano (Luciano), "Blas Croto" (Cinalli), "Mati Benicelli" (Benicellii), "Juampi" Guarino, "Alejo Milanesi", "Ciro Perto", "Machu (Thomsen), "Enzo Comelli", "Lucas Perto" y un joven apodado "Salvi", quien no fue identificado en la investigación.

El análisis que inició este martes Laborde al continuar con la declaración que había comenzado el lunes por la tarde, surge a partir de los datos obtenidos tras la extracción realizada por la Policía Federal en Mar del Plata.

Debido a la cantidad de material extraído de los artefactos, el defensor Hugo Tomei pidió que el análisis realizado se focalice en "conversaciones que sean útiles y directas" respecto del hecho analizado, y en ese sentido, la presidenta del tribunal, María Claudia Castro, pidió a la acusación que se centrara el contenido de los celulares "que sea conducente y relacionada con el objeto" del juicio.

En tanto, a instancias de una pregunta del abogado de la querella, Fernando Burlando, Laborde explicó que a partir de las 6.21 de ese 18 de enero de 2020 Ciro Pertossi googleó con su teléfono al menos siete veces en búsqueda de información sobre el hecho, con frases como "Pelea Villa Gesell" y "pelea Gesell".