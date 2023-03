Carreras anticipó cambios en el Gabinete por la campaña electoral

De momento el cambio confirmado es en Desarrollo Humano, ya que la actual ministra, Natalia Reynoso, renunció por la campaña electoral. "Hay mucha demanda y necesitamos fuerte presencia territorial, especialmente en este mes porque no podemos permitir que se debilite la respuesta" por la actividad electoral, dijo Carreras en Roca.

La reemplazante de Reynoso será "una persona que ya está en el equipo, Luciana de la Fuente, por lo que habrá una continuidad y no grandes cambios", dijo Carreras. La mandataria destacó el trabajo realizado por Reynoso y anticipó que espera que tras las elecciones "nos pueda volver a acompañar".

La mandataria confirmó que "estamos analizando algún cambio más", pero evitó confirmar el área.

En los últimos días hubo ruido en el oficialismo por la crítica al pase a planta que realizó el candidato a gobernador, Alberto Weretilneck. "La discusión por el pase a planta es lógica, pero no he hablado de esto puntualmente con Weretilneck, porque no implica más que esto, que es decir que hay que discutir la organización y modernización del Estado", dijo Carreras.

La mandataria afirmó que "seguimos con los mismos criterios, pero a veces con miradas diferentes. Tenemos que acostumbrarnos, con este gran acuerdo rionegrino llegarán personas con distintas visiones".

Carreras defendió la decisión de pasar a planta a empleados estatales. "Proponemos garantizar la estabilidad laboral a personal de salud que incorporamos durante la pandemia. Estamos cumpliendo lo mismo que estamos exigiendo lo mismo en el sector privado: estabilidad laboral, blanqueo y garantía de derechos".

Por otro lado, aseguró que la medida "no implica falta de austeridad".