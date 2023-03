Camila reclamó el saludo de un famoso y Del Moro le paró el carro

“¡Cualquiera! ¡Uy, pensé que iba a venir un artista, Santi!”, exclamó Camila, lo que hizo que el conductor le pidiera que repita lo que dijo. “¡Que pensé que iba a venir, no sé, Lali!”, dijo Camila, respondiendo al pedido del conductor.

“Escuchame una cosa, pará, pará, pará. Más respeto con este programa que esta gente entró antes que vos, Camila. Es Martina, segunda eliminada”, le dijo Del Moro. “Es que pensé que… Porque yo estoy esperando mucho a un artista que nos cante y nada, pensé que iba a venir…”, confió un tanto desanimada la participante que está nominada junto a Marcos, Romina y Julieta.

“Muchos artistas han llamado a través de sus mánager, no quiero dar nombres, pero Gran Hermano considera que todavía no es momento para que ingrese un artista. No sabemos si lo va a considerar en esta edición u otra. Puede entrar alguien o no, todavía faltan unos días así que las sorpresas siguen”, concluyó el animador del ciclo sobre la posibilidad del ingreso de un artista a la casa.