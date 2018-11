Cacho y Gerardo Romano, a la Justicia por sus dichos misóginos

"Han ejercido violencia simbólica recurriendo a la cosificación de la mujer, categorizándola como un objeto al que se le puede hacer cualquier cosa", sostuvo Túñez en el ciclo radial Por si las moscas que se emite en La Once Diez.

"No puedo reproducir los dichos porque me siento afectada no solo como presidenta de este organismo sino como mujer. En el caso de Cacho Castaña encima es la segunda vez que incurre en dichos misóginos, en febrero hicimos un llamamiento del cual no recibimos respuesta", aseveró haciendo alusión al autor de “Si te agarro con otro te mato” que hace unos meses estuvo en el ojo de la tormenta por decir “si la violación es inevitable, relájate y goza”.

"Yo creo que ya después de la última advertencia que tuvo es claro que esto es lo que piensa y no piensa modificar su actitud. Va a tener que hacer un curso de concientización, según lo que la justicia determine, porque nunca es tarde para cambiar", destacó haciendo alusión al nuevo derrape que tuvo el cantante este fin de semana al declarar en una nota radial que "a las minas hay que volteárselas".

Por su parte, Romano generó revuelo al meterse en el escándalo protagonizado por Calu rivero y Juan Darthés al opinar: "Me parece que hay muchas maneras de manejar estas situaciones si un actor o una actriz se sobrepasa. Decir que hicimos una telenovela hace 12 años ‘y me metiste la lengua hasta no sé donde’, que sé yo… por ahí el actor en una escena sexual tiene derecho a meter la lengua”.

La semana pasada el actor contó que mantiene relaciones paralelas con cuatro mujeres a la vez y precisó: "Noto diferencia con la más grande porque, por la menopausia, se le seca la c…. Digamos las cosas como son. Yo he escuchado mujeres decir en televisión 'me la seca' como los hombres decimos 'me la baja'. Si igualamos, igualemos".

Por último, Túñez se refirió a la "indicencia social" que tienen tanto Castaña como Romano cuando declaran públicamente. "Tienen que tener una responsabilidad a la hora de hablar frente a la gente", subrayó.

