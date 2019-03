El hecho se produjo a la altura del cruce con Paso de los Libres y en primer término se aventuró que el origen de la disputa era por un celular; sin embargo, luego se comprobó que el enfrentamiento era por el territorio y las zonas que frecuenta cada trans a la hora de prostituirse. “Andate de acá o te mato”, fue la frase cortante de la atacante a X. Pero sin darle tiempo a nada, empezó a golpearla muy cerca de la ruta y el riesgo de ser arrollada por algún vehículo.

De acuerdo con fuentes allegadas a la causa, la acusada enfrenta cargos por coacción y lesiones leves agravadas por obligarla a hacer abandono de trabajo.

La acusación está a cargo de la fiscal Rocío Guiñazú mientras que la imputada cuenta con la asistencia del defensor oficial Marcelo Caraballo. La audiencia realizada en la semana que pasó fue presidida por la jueza Sonia Martín, quien dio por formulados los cargos. En tanto, la imputada prefirió no hablar.

A la hora de hacer un repaso de las pruebas, se consideró fundamental el video publicado por el sitio web de LM Cipolletti, donde se ve muy claramente la andanada de golpes contra la víctima. También se incluyeron grabaciones de cámaras de seguridad.

La sombra de la trata sobrevuela en la región

Lo ocurrido el año pasado a la vera de la Ruta 22, en Cipolletti, generó mucha repercusión debido a que trascendió que habría una red de trata con intenciones de adueñarse del control del lugar.

También hubo denuncias públicas contra Marcela “Mamucha” Ramírez, quien ya purgó una condena por el delito de trata. Sin embargo, la cipoleña desmintió su vinculación con ese hecho.

En concreto, la víctima pudo identificar a su atacante y dijo que tenía relación con Ramírez. Y reveló la guerra por el territorio: “Fue enviada para quitarme la recaudación del día porque no tenía su permiso para trabajar en la zona. Como no le di mi dinero, me golpeó en el piso por casi media hora mientras la gente miraba, y me tiraba hacia la ruta con el objetivo de que me atropellen. Eso es intento de homicidio”.

En la actualidad, un importante número de trans prestan sus servicios sexuales en las rutas nacionales 22 y 151 y se encuentran expuestas a múltiples situaciones de riesgo.