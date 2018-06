La licenciada en Servicio Social Luciana Alvez explicó: “Una familia solidaria es una modalidad de intervención con niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años que se encuentren en situación de riesgo.

Cuando se evalúa profesionalmente que están en riesgo de ser víctimas de maltrato, abusos, abandono o negligencia, se interviene con el grupo familiar de ese menor para poder revertir esa situación”.

Si esto no sucede, el equipo está facultado para tomar una medida de protección. Esta implica separarlo de su hogar y, si no existen familiares no convivientes que puedan cuidarlo, se los lleva a una familia solidaria por un tiempo determinado, para no institucionalizarlos en hogares para niños y adolescentes.

Las familias solidarias no tienen posibilidad de adoptar a los niños. Pueden postularse parejas, personas casadas o solteras, con hijos o sin hijos. Deben tener entre 25 y 65 años. Los interesados pueden acercarse a 9 de Julio 59, en Cipolletti, de lunes a viernes de 8 a 13 o comunicarse por mail a cipollettifamiliasolidaria@gmail.com