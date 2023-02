En medio de los miles de pensamientos que pasan por su cabeza en este momento, Natanael afirmó que -si bien el sujeto se llevó su mochila con algunas de sus pertencias y documentos personales- no era su prioridad robarle, sino hacerle daño. "Yo sé que quería matarme, él me dijo que si hubiera tenido un cuchillo lo hubiera hecho. Fue un ataque homofóbico", afirmó.

Natanael denuncia

Al tiempo que mencionó que, anteriormente, ya había recibido diferentes tipos de amenazas a través de la plataforma de mensajería Telegram. "Me decían que me querían hacer mierda, que me querían matar. Y ahora pasó esto, no creo que sea una coincidencia".

Cabe recordar que Natanael no conocía con anterioridad al agresor y se habían contactado a través de dicha aplicación movil. El lunes por la mañana pactaron un encuentro en un baldío -ubicado en cercanías de Rutas 151 y 22, en Cipolletti- y el agresor le manifestó su deseo de tener relaciones y consumir drogas con él.

"Le dije que no y creo que eso desencadenó todo todo lo que pasó después. El sólo quería matarme, no sé que pasaba por su cabeza", afirmó, indignado. También contó que ya fue contactado por el Ministerio Público Fiscal y que el jueves se presentará en las oficinas para prestar su declaración. De esta manera, se podrá dar inicio a una investigación oficial.

Natanel recibió múltiples patadas en la cara y el atacante lo dejó atado de pies y manos en el descampado. Gateó sin poder ver nada hasta una chacra lindante.