Duilio Botella sigue probando variantes posicionales, a menos de una semana del debut en la Copa Argentina frente a Deportivo Roca -el viernes a las 21:30-. Nelson Seguel jugó en lugar de Jonathan Morales, Eduardo Vilce por Maximiliano Carrasco y Jonatan Morán por Piñero da Silva.

Vilce no pudo estar en la primera práctica de fútbol formal, hace una semana, por molestias que arrastraba de la primera fase, pero ayer integró el plan A del entrenador.

La ausencia del 9 albinegro fue para prevenir. El delantero misionero tiene una sobrecarga y quedó relegado de la práctica.

Cipo formó con Matías Alasia; Gastón Valente, César Medina, Federico Azcarate y Seguel; Vilce, Fabio Giménez, Matías Sosa, Ezequiel Ávila; Germán Weiner y Morán. Luego, probó variantes.

A prueba

En la práctica, el equipo suplente ganó por la mínima con un gol de Hernán Azaguate, un volante de 26 años que viene de ganar la Copa Neuquén de Lifune con Centenario. El mediocampista volvió al club de su ciudad buscando competencia, tras su desvinculación de Sansinena. Antes había jugado en Once Tigres, Agropecuario y Rivadavia de Lincoln.

Tras la obtención del título con el equipo de la Colonia y la plaza para el Federal C, Azaguate dejó claro que su intención es buscar revancha en categorías superiores. A Cipo le queda una plaza para reforzarse y Botella sigue buscando el volante con más llegada al ataque, un pedido que ya le había hecho a los dirigentes del Albinegro tras sellar su arribo al club.

Se viene la previa del clásico

Tras la semana más intensa de entrenamientos y el cierre con una práctica de fútbol formal, el plantel albinegro tendrá descanso hasta mañana a las 19, cuando se ponga en marcha la previa al clásico frente a Deportivo Roca, por la ida de la Copa Argentina, que se jugará el viernes a las 21:30.

“El entrenador me preguntó si podía volver el martes”. Hernán Azaguate. Ex Agropecuario y Rivadavia

¿Cómo se dio la prueba?

Tengo un amigo que es conocido de Julio Torres (coordinador). Por medio de él, el técnico le pidió referencias mías y le dijo si yo podía ir así me veía.

¿Hablaste con Botella?

Después del entrenamiento hablé con él, me preguntó si podía volver el martes porque quería verme otra vez, que como son dos cupos para reforzarse nada más, él quería estar seguro.

¿Pudiste mostrarte?

Es todo un proceso. Yo no vengo bien físicamente, el año pasado no terminé entrenando bien porque tenía una molestia y me cuidaba para llegar al domingo. Todavía me falta mucho físicamente. Pero por suerte tuve algunas jugadas y me pude entender con algunos de los chicos.

¿Cómo te recibieron?

Re bien, re buena gente parecen todos. A algunos ya los conocía de enfrentarlos.