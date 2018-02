Botella mete mano en el equipo y logra resultados

“Lo hemos hablado, el plantel lo tiene muy claro, va a jugar el que mejor esté, y lo vimos muy bien a Velázquez”, dijo el entrenador, tras la goleada 3 a 0, en la que el central tuvo una buena tarde y fue trascendente, porque además de la gran figura de Matías Alasia, el defensor sacó dos pelotas sobre la línea, en el mejor momento del Rojo -tras el ingreso de Guido Abayián-, a los 24 y 43 minutos, cuando el partido no estaba cerrado.

“Más allá de que César venía haciendo un buen trabajo, el técnico optó por mí, así que quiero tratar de aprovechar la chance”, dijo Velázquez tras la victoria.

La caída frente a Sansinena y el funcionamiento individual y colectivo hizo reaccionar al técnico, quien concentró todos los entrenamientos en el ex predio Banco Nación –por el césped natural-, no confirmó el once en la previa y terminó por realizar tres modificaciones y el esquema.

“Estamos preparados para jugar con dos esquema, con un 4-4-1-1 o un 4-3-1-2, que es lo que hemos trabajado”, señaló el entrenador en LU19.

Contra Independiente tuvo que cambiar tácticamente por la lesión de Matías Carrera, quien después de marcar el segundo tanto se retiró por una torcedura en el tobillo izquierdo y optó por el ingreso de Germán Weiner.

Hubo varios altos en Cipo, pero en las estadísticas, Morales tuvo mayor visibilidad, aportando el primer gol - de tiro libre- y la asistencia al tanto de Carrera.

2 Los partidos como titular de Velázquez, en el ciclo de Duilio Botella.

Rivadavia goleó a Sansinena en Cerri

En su debut en la zona 1 de la reválida del Federal A, Rivadavia de Lincoln goleó 3 a 0 a Sansinena en Cerri. El conjunto bonaerense se sumó a la lista de líderes del grupo, pero con la ventaja de tener un partido menos.

Sansinena, que venía de ganarle a Cipolletti en La Visera (1-0), no pudo redondear el buen arranque en su propia casa. A los 6, a los 42 y 46 minutos, Carlos López Quintero, Facundo Graciano y Pablo Labbate, convirtieron para el equipo de Lincoln.

Este miércoles, Cipo recibirá a Deportivo Madryn a las 21:30 e Independiente de visitante enfrentará a Rivadavia.