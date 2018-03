El arranque de las revanchas en la zona reválida del Federal A tiene al Albinegro en la encrucijada de ganar como único camino a la ilusión para pelear el ingreso a los playoffs que hoy están tan lejanos.

Tras el empate en Lincoln contra Rivadavia, Duilio Botella no sólo no volvió a quedar conforme, sino que perdió a Eduardo Vilce en la mitad de cancha por haber llegado al límite de las cinco tarjetas amarillas. El capitán no podrá ser tenido en cuenta, y en consecuencia habrá cambios obligados en la mitad.

Fabio Giménez buscará copar la batalla por la pelota en el círculo central y en la última línea reaparecería César Medina.

La vuelta de Valente tras haber pagado con la camiseta el yerro de local ante el Deportivo Madryn, no será como lateral derecho, sino como mediocampista.

Para el jugador no se trata de una posición desconocida, pero desde que arribó al Albinegro sólo jugó allí por minutos, en los últimos partidos de la era del Ruso Henry Homann y como una alternativa en el desenlace de partidos que tenían al equipo en desventaja en cuanto al resultado.

Después, el técnico profundizaría con la idea de un Matías Carrera bien ofensivo por la derecha, sabiendo que, en caso de tener que retroceder, el juvenil puede cumplir con la tarea de cubrir todo el carril.

De esta manera, la probable para mañana sería con Matías Alasia; Damián Jara, Medina, Federico Velázquez, Jonathan Morales; Valente, Giménez, Maxi Carrasco; Carrera, Germán Weiner y Jorge Piñero da Silva.

Sansinena, el escolta

Escapándole al descenso y llegando hasta la segunda posición en la tabla del grupo, Sansinena no anda con ganas de cambiar grandes cosas más allá de la visita de Cipo.

Carlos Mungo, técnico de los bonaerenses, ha encontrado la forma y no parece estar dispuesto a cambiarla ante una nueva presentación en casa.

Con Juan Pablo Schefer como figura en la mitad de la cancha, el dueño de casa buscará manejar el ritmo del juego, como sucedió en el arranque de la competencia cuando los de Cerri se impusieron en La Visera.

La probable albirroja sería con Franco Agüero; Martín Poncetta, José Villegas, Patricio Berardo, Nicolás Ihitz; Leandro Fillipini, Gonzalo Bárez, Shefer, Nicolás Palacio; Gabriel Jara y Bruno Nasta.

A la vuelta, el miércoles (seguramente por la noche), el Albinegro deberá recibir a Independiente de Neuquén.

Permanencia

El Rojo la pelea con Porra en el 11

También mañana desde las 17, en Neuquén se jugará el otro partido de la zona del Federal A.

Un choque vital por la permanencia entre Independiente y Deportivo Madryn, ambos empatados en el último lugar y a dos puntos de Sansinena, que será local ante Cipolletti.

La novedad en el conjunto que dirige Diego Trota será la vuelta a la titularidad de un histórico como Orlando Lalo Porra. Un experimentado para hacer frente al momento más complicado de la competencia.