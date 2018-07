Bortolotti, un comodín en el renovado Albinegro

“El técnico me llamó y una de las cosas que me preguntó fue dónde me sentía más cómodo, porque me dijo que estaba al tanto de que podía cumplir en otros puestos pero quería saber cuál era mi posición habitual”, contó Bortolotti, de vacaciones mientras espera el inicio de la pretemporada de cara al torneo Federal A. Fue citado para el miércoles 1° de agosto y será su primera incursión en la región, ya que no conoce el sur.

El defensor hizo inferiores en Racing de Avellaneda, llegó a jugar en reserva, donde compartió plantel con Lautaro Martínez, y realizó una pretemporada con Primera.

Volvió a Embajadores, su club en Olavarría, y jugó torneos federales el año pasado. Primero el C (hasta cuartos) y luego el B (como invitados). Durante la temporada jugó de lateral por derecha, de volante por el mismo lugar, de doble cinco y hasta en un partido fue central. Su último club fue Ferro Carril Sud, donde jugó el torneo local y la Copa Argentina ante Rincón.

“Hice todas las inferiores como marcador de punta derecho, después hubo algunos técnicos que me fueron cambiando la posición, por ahí necesitaban algún jugador en algún puesto y siempre juego donde el técnico me diga, trato de hacer lo mejor posible. He jugado de central y de doble cinco también”, detalló el defensor.

Cipo ya sumó ocho refuerzos y todavía no se despide del mercado de pases. Zwenger barrió la base de las dos últimas temporadas y renovó casi por completo los nombres de los protagonistas.

Bortolotti sigue de cerca la actualidad albinegra y sabe que llegará a un equipo con aires de recambio. “Llega un técnico nuevo, jugadores nuevos, por ahí se plasma una idea diferente a la que venían teniendo, pero yo creo que siempre se busca lo mejor para el club. Yo sé que siempre pelea arriba y por ahí, con caras nuevas y una idea nueva, se puede pelear lo que el club quiere, que es el ascenso”, se ilusionó.