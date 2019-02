Bordignon pidió a la Justicia que evite cortes de tránsito

“Esto es el colmo de la permisividad. Nadie hace nada. Cuando eran cortes sorpresivos decían que no llegaban, y ahora que avisan con días de anticipación, tampoco”, criticó Bordignon.

Agregó que los puentes tienen una gran importancia para la conexión regional. “La confluencia es una metrópolis y el daño en la conectividad es gravísimo. Siempre estuvimos mirando con bronca lo que pasaba. Son varias notas las que envíe, unas 6 o 7. Tuve varias charlas con el juez Greca y me explicó que el Juzgado Federal no puede hacer prevención, que pueden actuar una vez cometido el delito. Para prevención está la Policía. Alguien debería arbitrar alguna medida para prevenir los cortes de forma total. No estoy pidiendo que no se expresen ni peticionen, pero cuando los métodos son delictivos, es un delito. Cortar el tránsito, quemar cubiertas provocando contaminación y rompiendo el asfalto, estar encapuchados, ensuciar y romper son delitos, acá y en todo el mundo”, afirmó Bordignon.

El secretario de Gobierno cipoleño dijo que el juez Greca le comentó que tienen intenciones de instalar en la zona de los puentes una especie de móvil de Gendarmería, con efectivos permanentes y equipamiento como colectivos, carretones e hidrante, para la acción directa. “No sería un móvil de choque, sino de prevención. Nosotros estamos muy interesados que esta idea se concrete, para asegurar el libre tránsito y el orden público”, señaló el funcionario.

Se pasan la pelota unos a otros

Bruno Bordignon dijo que el propio juez federal Hugo Greca le informó que en estos casos debería intervenir la Provincia, por lo que adelantó que elevarán una nota al ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan. Desde el Gobierno provincial, por su parte, afirmaron que no recibieron notificación alguna para que la Policía de Río Negro actúe en la zona de los puentes carreteros, y que sólo el juez federal tiene esa facultad.

