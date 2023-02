Boca no brilló, pero logró el triunfo que necesitaba

Boca vivió un domingo perfecto. Platense llegaba a La Bombonera con Martin Palermo como DT y en consecuencia hubo emoción y aplausos desde el vamos. El Loco se emocionó con el recibimiento de la gente y los obsequios de sus ex compañeros Serna y Chelo Delgado, que integran el Consejo de Fútbol. Todo estaba preparado para que siguieran las alegrías, porque el rival, si bien no había perdido en las tres primeras fechas, es un equipo con modestas aspiraciones y sin grandes figuras. Y el Xeneize logró la victoria que tanto necesitaba, después de la derrota ante Talleres y los cuestionamientos para Ibarra y los jugadores. Fue 3 a 1, sin que sobre nada, pero con justicia.

Sin embargo, la alegría duró poco. En el primer avance del Calamar luego de ese tanto, llegó el empate. Figal no despejó bien y la pelota le quedó servida a Servetto para marcar el gol. Antes de que terminara el prmer tiempo, un error de Morgantini le permitió a Langoni irse derecho hacia el área. Su remate fue desviado por Arce y la pelota le cayó a Merentiel, que la mandó a la red de primera. Fue el debut en la red para la Bestia, un delantero que ya recibe aplausos de los hinchas.

En el complemento, Platense se mostró un poco más adelantado y con intenciones de ir por el empate, aunque sin arriesgar más de la cuenta para no correr peligro con los contraataques. El tramíte fue anodino y no hubo jugadas de riesgo, hasta que una réplica boquense trajo un nuevo grito. Oscar Romero habilitó a Briasco y el delantero, que había entrado por el contracturado Langoni, llevó la pelota durante 20 metros, enganchó ante la marca y disparó un fuerte derechazo que sometió a Arce. Fue el 3 a 1 definitivo para Boca, que recuperó la tranquilidad que tanto necesitaba. No jugó bien, estuvo lejos de exhibir solidez, pero al menos sumó 3 puntos vitales.