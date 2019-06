Berra: "Tengo buenos recuerdos de Cipo"

¿Qué le genera este posible retorno al Capataz? A decir por sus palabras, sensaciones positivas. “Tengo buenos recuerdos en general, buenas campañas, grandes compañeros y estuvimos cerquita de pegar el salto, del ansiado ascenso en la temporada 2010 que perdimos por penales en semifinales ante Patronato”, evoca Manolo, que tuvo dos pasos por Cipolletti y por momentos incluso lució la cinta de capitán.

Sobisch, sobre Berra y Jeldres

A propósito de la chance de que Manolo pase a Cipo, el presidente de Independiente, Gastón Sobisch, indicó que el club no pondría trabas. “No habría problemas, no me molesta para nada que cambie de camiseta, está bueno si puede jugar un tiempo más en el Federal A y me pone contento. Él ya jugó en Cipo y no me molesta para nada”, expresó. La postura varía respecto del goleador Seba Jeldres, otro que estaría en el radar albinegro. “A él lo necesitamos para el Regional Amateur, habría que hablar”, adelantó

“Lo de César me sorprendió”

Una de las noticias de la semana en materia deportiva fue el sorpresivo retiro de César Medina, quien por cuestiones laborales optó por colgar los botines. Con el defensor venían de jugar juntos en Independiente y ante el interés de Cipolletti por ambos, hubieran coincidido nuevamente en el Capataz, como en otros tiempos. Por ello Manolo reconoció: “Lo de César me sorprendió, pero son decisiones personales. Es difícil retirarse de un día para el otro, pero él lo entendió así y está perfecto. Me quedan los mejores recuerdos, pasamos etapas lindas en Cipolletti, esta última en Independiente que fue dura (terminó con el descenso al Regional Amateur), pero siempre dimos lo mejor”, contó Manolo.