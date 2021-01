Barretearon el portón del garaje y le robaron una moto de alta gama

Lo ladrones parecen no tomarse vacaciones en Cipolletti porque en pocos segundos y sin hacer un mínimo ruido, este sábado por la madrugada barretearon el portón de un garaje y se robaron una moto de alta cilindrada. El dueño, un joven de 24 años, la busca de forma desesperada y ofrece hasta una recompensa para poder recuperarla.

“Mi papá estaba en la casa y no escuchó nada. Cuando salió a sacar la basura vio que el portón estaba corrido, y faltaba la moto. Creemos que se le llevaron a la rastra porque es muy pesada para levantarla y cargarla a una camioneta, peso 220 kilos”, contó Maximiliano Díaz a LM Cipolletti.

Agregó que la moto es modelo 2020 y que sólo tenía tres meses de uso.

“La saque en 13 cuotas, todavía la estoy pagando. Sólo tenía 1200 kilómetros recorridos. Da mucha bronca. En Cipolletti sólo hay tres motos iguales, es muy fácil reconocerla. Es una Benelli formato pistera color blanca con líneas roja”, relató su dueño.

El joven hizo la denuncia en la Comisaría 32 del barrio La Paz y el gabinete de Criminalística levantó huellas en su domicilio, pero aún no hubo novedades. Por eso el joven se vio obligado a ofrecer una recompensa en las redes sociales.

“Puedo pagar hasta 15 mil pesos para que me la devuelvan. No me queda otra. Esa moto dudo que la puedan vender entera, sólo podrían vender las partes, es una lástima”, explicó.

Agregó que llama la atención el robo por no llamar la atención de nadie y porque el barrio es relativamente seguro.