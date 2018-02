Azcárate: "Tenemos que encontrarle la vuelta"

Contra Sansinena a Cipo le costó generar juego ofensivo, y esa carencia tuvo réplica el miércoles frente a los chubutenses.

50% Los partidos que ganó de local en la 1ª fase. De los ocho partidos que jugó, ganó la mitad, empató tres y perdió uno.

“Fue un partido muy duro, trabado. Madryn hizo un bloque muy duro que nos puso las cosas muy complicadas para poder entrarle”, expresó Federico Azcárate, uno de los últimos arribos al plantel y quien siempre estuvo presente en la versión 2018 albinegra. “En el segundo tiempo, nosotros buscando el gol, quedamos un poco desprotegidos en algunas jugadas y ellos aprovecharon”, completó el central.

De los siete partidos que jugó este año, con Duilio Botella como entrenador, cuatro fueron de local, con dos victorias y dos goles, uno contra Deportivo Roca y el otro contra Independiente, ambos por la Copa Argentina. Por la reválida no sumó puntos ni tantos.

“Es una categoría muy dura en la cual no es fácil crear situaciones, pero no es excusa, tenemos que revertir este momento y encontrar la manera”, dijo Federico Azcárate, defensor central del Club Cipolletti.

“Lo hablábamos con los compañeros, es verdad que de esos cuatro partidos solamente hicimos dos goles y no hemos tenido las mismas situaciones que en los partidos que tuvimos afuera o en el primer partido contra Roca, donde se vio una buena versión de Cipolletti, generando muchas ocasiones de gol”, manifestó Azcárate.

“Todos sabemos que acá se nos va a hacer muy difícil porque todos los equipos se van a plantar y no nos van a dejar jugar. Pero bueno, tenemos que encontrarle la vuelta para aprovechar los espacios, para que aparezcan las jugadas y nuestros delanteros tengan sus ocasiones de gol. Es una categoría muy dura en la cual no es fácil crear situaciones, pero no es excusa, tenemos que revertir este momento y encontrar la manera”, afirmó el defensor.

2 Los goles que marcó en 4 partidos jugados. En el 2018 Cipo jugó cuatro partidos en casa, dos por Copa Argentina, torneo en el que marcó los dos únicos tantos de local.

Otra vez Cipo tiene que estar pendiente de lo que pase en otras canchas, nuevamente dependerá de la suerte del resto.

“Nos quedan cinco partidos por delante y tenemos que sacar muchos puntos si queremos terminar primeros en la zona, que es el objetivo. Primero tenemos que hacer nuestro papel, ganar todos los partidos que podamos y seguramente vamos a tener que estar atentos a otros resultados, es inevitable”, reconoció Azcárate.

En la cuarta fecha el Albinegro quedará libre. Retomará la actividad visitando a Rivadavia y luego comenzará la rueda de revanchas jugando en Cerri. “La premisa nuestra es ganar en cualquier cancha. Obviamente que si hubiésemos ganado de local, cuando vas a lugares como Rivadavia nunca está mal un empate, pero ahora hay que buscar ganar ese partido y también a Sansinena. Hay que salir a dar batalla y buscar los tres puntos sí o sí”, cerró el central.

5 Los partidos que le quedan por disputar. La reválida deja poco margen para el error y Cipo ya se equivocó dos veces y ya no depende de sí mismo.

Rivadavia goleó a Independiente y es el único líder

En Lincoln, Rivadavia fue letal y lo sufrió Independiente de Neuquén. El local goleó 4 a 0 al Rojo, en el partido que completó la tercera fecha de la zona 1 de la reválida del Federal A.

Hernán Altolaguirre, quien primero se había perdido un mano a mano con Emmanuel Pontet, de cabeza y tras un tiro de esquina abrió el marcador a los 41 cuando Rivadavia ya merecía la ventaja hacía tiempo.

Independiente, que llegó diezmado por las expulsiones de Manolo Berra y Nicolás Cataldi y la acumulación de amarillas de Emiliano Doglioli, fue superado por el conjunto bonaerense.

En el complemento, en una ráfaga de seis minutos, los de Lincoln, próximos rivales de Cipolletti, liquidaron el pleito. A los 7 minutos, Alejandro López de penal (por una falta de Pontet a Altolaguirre) puso el 2 a 0 y, a los 13, Facundo Graziano aumentó el tanteador con un golazo desde afuera del área. Sobre el final, otra vez Altolaguirre venció a Pontet con un potente zurdazo.

En la cuarta fecha Cipolletti tendrá descanso, el Rojo recibirá a Sansinena y Madryn a Rivadavia.

Los de Lincoln se adueñaron del grupo con puntaje ideal y siete goles en dos partidos. En la segunda fecha, que fue su debut, también golearon –3 a 0– a Sansinena como visitante en Cerri.