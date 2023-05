Avanza a juicio por jurados el femicidio de Patricia Rendón

Por parte de la fiscalía y la querella particular que intervine en el caso se ofrecieron 32 declaraciones testimoniales que incluyen a allegados de la víctima, policías que participaron de la investigación y peritos. La defensa particular que asiste al imputado requirió que sean citadas tres personas que buscarán probar que el acusado no es el autor del crimen. Además adhirió a parte de los testigos de los acusadores.