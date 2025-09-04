Fiorasi apuesta a la expansión: toda la gama Ford ya se puede conocer en su nueva sucursal de Cipolletti

El nuevo local está abierto al público. Además de encontrar las novedades de la marca, también hay servicios posventa y corporativos.

La sucursal de Fiorasi en Cipolletti, un nuevo polo de atracción para el mercado automotor en la zona.

La nueva sucursal de Ford del Grupo Fiorasi en Cipolletti abrió sus puertas hace un mes y medio. El espacio incluye un salón de ventas, servicio de posventa, repuestos y taller mecánico, además de una sala totalmente acondicionada para que los clientes puedan esperar mientras sus vehículos reciben mantenimiento.

Motivados por el gran movimiento de ventas en la región, el grupo Fiorasi sumó a la emblemática casa central de Neuquén (Perticone 975), una nueva sede en Cipolletti , ubicada en colectora Ingeniero Cipolletti 1712 , a la altura del kilómetro 1212 de la Ruta 22. El local se encuentra abierto de lunes a viernes de 8 a 18 para todos los servicios y los sábados por la mañana solo venta.

Juan Ignacio Varni, gerente de operaciones de Ford Fiorasi en Río Negro y Neuquén, aseguró que a partir de esta apertura "se empiezan a cubrir las necesidades de los clientes de esta zona, con mayor capacidad instalada y mayor capacidad reparativa”. El nuevo local, de estética moderna y luminosa , busca descomprimir la sede de Neuquén y ofrecer un espacio amplio, cómodo y de fácil acceso.

Juan Ignacio Varni, gerente de operaciones.

"Le tenemos mucha fe a esta sucursal para todos los clientes de la zona. Vamos a poder hacer frente a la demanda que veníamos teniendo por el constante crecimiento", confió Varni.

Con un equipo de 28 empleados encargados de mantener en funcionamiento todos los sectores, la sucursal entrega diariamente entre ocho y once vehículos 0 km desde su apertura. Hace algunos años, Ford dejó de producir autos sedán, y desde entonces las operaciones se han volcado a pickups y SUV, entre las cuales la Maverick, la Bronco y la Territory se destacan como tres de los modelos con mayor rotación y aceptación por parte de los clientes.

Los servicios del nuevo local

La nueva sede funciona como un espacio integral que cubre todas las necesidades de los clientes: venta —tanto tradicional como plan de ahorro—, posventa, venta de repuestos e incluso taller mecánico. Como concesionario oficial de Ford, Fiorasi Cipolletti garantiza que todos los vehículos comprados en cualquier parte del país puedan realizar aquí su servicio de postventa.



Además, en posventa cuentan con un servicio de “Pick Up and Delivery” permite que el cliente no tenga que trasladarse hasta la concesionaria. La dinámica es sencilla: la unidad se retira directamente en el domicilio del propietario, se lleva a la sucursal para realizar el mantenimiento correspondiente y, una vez listo se devuelve listo y lavado sin necesidad de salir de casa.

Por otro lado, a través de la aplicación FordPass, los clientes pueden agendar su turno de manera online, sin necesidad de comunicarse al 0800. Además, la app permite consultar información detallada del vehículo, como el estado del aceite o la temperatura del agua, ofreciendo un completo seguimiento del estado de la unidad.



Para las empresas, la sucursal ofrece también un taller móvil, que lleva los servicios de reparación directamente a compañías ubicadas en Zapala, Chos Malal, Roca y otras localidades de la región.

Una sucursal con un enfoque empresarial

Impulsadas por el auge de Vaca Muerta y la llegada de grandes empresas a la región, las concesionarias comenzaron a adaptar sus servicios para responder a las necesidades específicas del sector corporativo. En este sentido, Fiorasi cuenta con una gran trayectoria y la experiencia necesaria para afrontar los nuevos desafíos del mercado.

Pablo Moreno, gerente de servicios de la sucursal de Cipolletti.

Su nueva sucursal tiene un enfoque diferencial, ya que el espacio está pensado principalmente para empresas, a través de Ford Pro, un área desarrollada por la automotriz que prioriza la atención a clientes corporativos.

Por esta razón, las empresas cuentan con prioridad en los turnos y disponen de un salón de espera con vista al taller, equipado con Wi-Fi y cafetería, pensado para que los clientes puedan continuar con sus tareas laborales mientras sus vehículos reciben mantenimiento.

"Mucha gente que viene de Añelo, de Rincón de los Sauces o de otros lugares donde necesitan seguir trabajando de forma remota, y creo que esto ayuda muchísimo a a que tengan esta oportunidad", señaló Pablo Moreno, gerente de servicios de la sucursal de Cipolletti.

La sucursal cuenta con una moderna sala de espera.

Además, la ubicación estratégica facilita el estacionamiento y reduce los tiempos de espera: el servicio puede completarse en una hora y media, o dos horas incluyendo el lavado.

Por otro lado, como parte de un ambicioso plan de crecimiento que busca satisfacer las necesidades de toda la región, Fiorasi tiene proyectada para 2026 la apertura de un taller en Añelo, lo cual representará una solución clave para las empresas del sector Vaca Muerta.

"Esto no quiere decir que vamos a descuidar al cliente particular también de zona, si un cliente particular quiere venir a traer su vehículo no hay ningún problema. Si bien queremos darle un destino más corporativo, vamos a atender a todo el mundo en general", explicó Varni.