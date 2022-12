Aumentó la tarifa de taxis y totaliza 75% en el año

Con esta suba, totaliza el 75% en todo 2022, por lo que queda debajo de la inflación, estimada en 100%.

Gabriel García, referente de los taxistas independientes, manifestó que era el aumento que habían requerido, aunque destacó que no desconoce que no se alcanza a equiparar con la escalada inflacionaria. El desfasaje lo atribuyó a que la normativa que establece las tarifas para el sector contiene variables que no los beneficia al momento de realizar los cálculos.

La ordenanza que se encuentra en vigencia desde 2018 habilita al Poder Ejecutivo Municipal a fijar dos aumentos anuales: en abril y en octubre. Para ello define los valores en base a una ecuación que tiene como componentes el 35% del precio del combustible de YPF; el 13% por el valor de los automóviles cero kilómetro y el 52% de los salarios acordados por la UTA.

Además, la norma contempla que en caso de que se registre una suba en las variables que supere el 5% mensual, se debe implementar una actualización “inmediata”, procedimiento más conocido como “cláusula gatillo”.

Este año se aplicó la medida en septiembre y fue del 16%. La primera suba, obligatoria, se estableció en mayo y alcanzó el 27%. Así, con el este último aumento de casi el 32%, el total del año es del 75%.

García indicó que tal como va la economía, estarán obligados a pedir la aplicación de la cláusula para nueva actualización en los primeros meses de 2023 antes de la pautada en abril.

Exigen calcos del 147 en el control

Entre lunes y miércoles de la próxima el municipio realizará el operativo de control que deben cumplir cada vez que se instrumenta una suba. Esta vez además de la documentación del conductor y del rodado, seguro, canon al día, Revisión Técnica, matafuego, estética de la unidad y correcto funcionamiento del dispositivo tarifador, le suman el calco “Hola 147”.

Esa exigencia había generado fuertes cuestionamientos porque los deben pagar ellos. Los vehículos deben llevar dos y cada uno cuesta poco más de 500 pesos, indicó García.