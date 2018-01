Aumentó la harina y el pan subiría un 20%

Así lo adelantaron algunos panaderos consultados por LM Cipolletti. Explicaron que entre diciembre y enero sufrieron el aumento en todos los costos de producción y de los servicios. El golpe más fuerte fue el de la bolsa de harina, producto esencial en este tipo de producción, que a fines del año pasado tuvo un aumento del 20%. Además, insumos como la margarina, la levadura y la grasa subieron de imprevisto un 35%, sumado también al del combustible (utilizado para repartos) y las tarifas de luz y gas. Todos estos incrementos podrán ser trasladados directamente al consumidor final, por lo que se cree que el kilo de pan en los comercios cipoleños podría llegar a costar $48 en los próximos días.

Según expresaron los panaderos locales, pese a los diferentes aumentos, el año pasado decidieron no encarecer el precio del pan para no complicar el consumo del producto. “Ahorramos en todo lo que pudimos, pero esto ya va a poner en peligro fuentes de trabajo, y es lo que no queremos. En Cipolletti cerraron tres panaderías, y otras tanto en Neuquén, porque no resisten. Además de los precios, ahora en cualquier mercado de barrio venden pan y la panadería pierde clientes”, dijo un comerciante.

La Cámara de Panaderos se reunirá para discutir la situación actual y tomar la decisión, en conjunto, de aumentar o mantener pese a todo el precio del kilo de pan. La idea es unificar los valores de toda la ciudad.

El último de los incrementos, en febrero pasado, dejó el kilo de pan entre $40 y $45 pesos, y la docena de facturas a $100.

$48 El costo al que treparía el kilo de pan esta semana

El precio se mantuvo estable durante 2017, pero los panaderos aseguran que absorbieron aumentos de insumos, logística y salarios. En diciembre la harina volvió a aumentar y, por eso, la Cámara impulsa la suba.