Aulas vacías por el paro de transportes escolares en la ciudad

Gobierno y transportistas no pudieron acordar un arreglo económico y el paro continúa. “Son miles de chicos los que faltaron ayer a la escuela, sólo hubo un 30% de asistencias”, aseguró el dirigente de Unter Cipolletti, Pablo Krahulec. Por su parte, Lorena Montovio, coordinadora del Consejo Escolar, aclaró que sólo fueron 16 establecimientos los que se vieron afectados por el corte de servicio.

El transporte Marybünter no pasó a buscar ayer a los chicos para ir a la escuela. El lunes, con mucha angustia, María Ángeles Mancilla tomó la drástica decisión de suspender el servicio porque Provincia no le paga hace meses. Según Krahulec, fueron muchos los niños que con el guardapolvo puestos esperaron hasta el cansancio que los pasaran a buscar. “Como siempre, el Consejo de Educación se guarda la información y no les transmiten a las familias los conflictos en la educación”, indicó el gremialista. Fue la propia dueña de la empresa la que tuvo que dar la noticia a los padres.

Para el gremio, el 90% de las escuelas se vio afectado por el paro, mientras que la coordinadora escolar dijo que fueron sólo 16 de un total de 90. Según Montovio, los colegios más perjudicados fueron aquellos de las áreas rurales y de Las Perlas. “En estos casos los chicos no tienen otra forma de ir a la escuela, es por eso que se está trabajando en llegar a un acuerdo lo antes posible”, remarcó la funcionaria.

Montovio confirmó que el Gobierno propuso una solución pero fue rechazada. “Plantearon pagarle una parte, pero al parecer fue insuficiente”, señaló.