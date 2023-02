Atraparon a una mujer con elementos robados

elementos-robados-comisaria-24.jpg

Por tal motivo, la mujer fue detenida y se dio intervención a la Fiscalía, que dispuso el inicio de las actuaciones pertinentes.

Quisieron secuestrarla en pleno centro de Cipolletti

Lo que era una noche agradable se convirtió en la peor pesadilla para Agustina Romero. La joven de 31 años volvía en soledad de tomar algo con amigas en La Casa de la Bodega y en Alem y Belgrano detuvo la marcha de su vehículo para responder un mensaje a "otra de las chicas". Jamás imaginó que allí se iniciaría la peor pesadilla de su vida. "Sigo en estado de shock, no dormí nada", confiesa a LM Cipolletti ante de exponer su odisea.

"Serían las 4.10 de la mañana. De repente empecé a sentir ruidos, no entendía nada, me estaban intentando robar. Vi a 3 chicos y una chica, eran altos, de unos 20 años, con capucha pero no los pude divisar de la tensión. Me tiraban baldosas, ladrillos a montones, que no se de donde los sacaban. Pero como el auto (un Renault Kwid mod 2020 patente AE 316 JN) tiene vidrios polarizados con un blindex, les costó romperlo. Yo intentaba escapar, con el auto en marcha aún, le seguía dando arranque pero tenía el freno de manos puesto, me abatate de la desesperación", narra la muchacha el inicio del calvario.

En esa situación límite y traumática y sin ayuda de nadie, atinó a ahuyentar mediante el ruido a los delincuentes: "Me quedé clavada en la bocina para ver si alguien me podía auxiliar o se asustaban. Pero no tuve suerte".

Lo peor estaba por ocurrir. "Cuando los chicos se cansan en un momento, dejan de tirar y yo dejé de tocar bocina. Lamentablemente, uno del lado del acompañante viene y me tira contra el vidrio y lo rompe. Alcanza a meter la mano y abre la puerta", amplía su estremecedor relato quien trabaja en Neuquén pero vive en Cipolletti.

El miedo extremo se apodero de ella, estaba expuesta e indefensa. "Me querían secuestrar, 'dale, dale maneja', me decían. Yo tenía cinturón puesto, quería salir pero no podía. Del otro lado viene otro y empieza a gritarme, 'dame la cartera' y me apoya algo en la panza que no sé si era pistola o cuchillo. 'Dame todo o te cago matando', me gritaba y me zamarreaba. Pude salir y retener el celular, no sé cómo", agregó en otro pasaje dramático.