Atraparon a los tres ladrones que le robaron la camioneta a un jubilado y volcaron

Casi termina en una tragedia y no lo fue por obra del destino, que quiso que una familia del Don Bosco no fuera aplastada por la Ford EcoSport de los asaltantes: el veh√≠culo dio de lleno contra un √°rbol y un cesto de residuos y volc√≥ espectacularmente sobre la vereda. De manera r√°pida, los sospechosos abandonaron el veh√≠culo y quisieron ocultarse en aguantaderos de la zona. Seg√ļn lo informado por la Polic√≠a, no llegaron lejos y pudieron atraparlos. Uno de ellos tiene un pesado prontuario en Neuqu√©n.

La investigaci√≥n llevada adelante por las fuerzas de seguridad provinciales determin√≥ que el raid protagonizado por los detenidos empez√≥ bien temprano, con el robo de la EcoSport a un hombre de 81 a√Īos, que se dispon√≠a a abandonar su hogar ubicado en las cercan√≠as de las calles L√°car y Primeros Pobladores, en Neuqu√©n. Tras amenazarlo con un arma de fuego, los delincuentes se subieron a la camioneta y cruzaron el puente rumbo a Cipolletti. Ya en esta ciudad, su intenci√≥n habr√≠a sido cometer algunos arrebatos y otro tipo de delitos. Sin embargo, indic√≥ la Polic√≠a, no les fue bien y se vieron frustrados a la hora de sacarle la mochila a una mujer. A esta altura, empezaron a perseguirlos varios m√≥viles y los sospechosos, temerosos, aceleraron en direcci√≥n al barrio Don Bosco, donde perdieron el control y luego de arrancar de cuajo un √°rbol, volcaron sobre uno de los costados del veh√≠culo.

Los delincuentes no ten√≠an ninguna intenci√≥n de caer presos y, a la carrera, arrojaron un arma de fuego en un descampado. Finalmente, fueron rodeados y detenidos por un grupo de varios agentes cipole√Īos.

En el procedimiento se pudo recuperar el arma utilizada por los detenidos, que quedaron a disposición de la fiscalía de turno. Ayer tenía que definirse si se disponía su traslado a Neuquén, donde cometieron el robo a mano armada.

Temor

‚ÄúPudo ser una tragedia‚ÄĚ

‚ÄúA esa hora mis nietos salen a trabajar, pudo ser una tragedia‚ÄĚ, reconoci√≥ una de las vecinas damnificadas por el accidente protagonizado por los delincuentes atrapados ayer. La camioneta Ford EcoSport arranc√≥ un cesto de residuos y un √°rbol, lo que amortigu√≥ su carrera en direcci√≥n a las viviendas de Brasil al 1200. Tras el violento impacto, una vecina alcanz√≥ a ver ‚Äúdos flaquitos que salieron‚ÄĚ, precis√≥ en di√°logo con LU19.

La policía provincial arribó al sitio minutos después y con la ayuda de testigos pudo confirmar la dirección que tomaron los sospechosos. En el camino, los agentes encontraron el arma de fuego.

Después, en jurisdicción de las 150 Viviendas, consiguieron interceptar a los tres sospechosos y detenerlos. Mientras que dos de ellos eran menores de edad, un tercero, mayor, se comprobó que tenía un pesado historial de robos calificados en la vecina provincia.

De acuerdo con fuentes judiciales, los delincuentes enfrentarán cargos en Cipolletti y Neuquén.