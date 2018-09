ATE le reclamó un "último esfuerzo" al Gobierno

Aguiar dijo que no habrá acuerdo si la Provincia no mejora la oferta salarial.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió al Gobierno que si no hay un “último esfuerzo” no habrá acuerdo salarial. El dirigente afirmó que en caso de tener que decidir entre los afiliados y los funcionarios no tendrá dudas y prometió no “rifar” el crecimiento del número de afiliados por la negociación salarial.