Asesinó a su violador y confesó el crimen

“Discutimos y lo apuñalé, no sé cuántas veces. Entendí que nadie más me va a volver a tocar. Mi intención no era quitarle la vida, pero se movía mucho y no me dejó hacer algo limpio”, expresó la chica en el video que posteó en Twitter. La publicación fue llevada a cabo mientras esperaba la llegada de la Policía y donde se la observa en estado de shock.

Al parecer, Baciocchi había sido docente de Mancilla en el colegio Polivalente de Arte de la ciudad, cuando la joven tenía 14 años. Se investiga si, después de ello, comenzó una historia de acoso y abuso sexual. La Justicia ya dispuso un peritaje sobre el teléfono celular tanto del hombre como de la mujer para verificar los antecedentes de llamados y mensajes que denuncia la autora del crimen.

También están siendo recopilados los posteos de Mancilla en las redes sociales: principalmente, tienen en cuenta uno efectuado tan solo una semana antes del homicidio, cuando ella hizo referencia a la situación de acoso, sin que ello derivara en la intervención de alguna institución estatal.

“Sin querer soy parte de algo horrible y sin sentido. Entendí que alguien puede matarte, violarte y dejarte por ahí tirada. Yo me niego a ser una víctima. Somos fuertes”, escribió la damnificada y posterior agresora.

El sangriento hecho fue reportado poco después de finalizado el encuentro de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia: el asesinato se produjo en una vivienda de Chacra XIII. Cuando la Policía llegó al domicilio en cuestión, Baciocchi ya no tenía signos vitales y no pudieron reanimarlo pese al esfuerzo de los profesionales de la salud en la ambulancia.