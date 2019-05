“Me encantó la coreografía”, sostuvo Flavio Mendoza, para luego descargar una crítica contundente hacia Bal. “Me parece que el problema es el caballero que creo que tiene 10 kilos arriba” , disparó el coreógrafo. "Por ahí, cuando uno está fuera de training, cuesta mucho más. Más que excedido es como que uno se deja y volver es difícil", añadió.

"Sí, estoy un poquito excedido de peso, pero voy a estar mejor. O sea que más que excedido, ¿estoy dejado?", respondió el actor un tanto nervioso antes de que Mendoza sorprendiera al subirle un punto, pese al lapidario comentario.

Al ver la escena, Marcelo Polino saltó indignado. "Le sube un punto porque el año pasado trabajó con Fede, ¿qué tiene que ver? Vos estás para Cuestión de peso, mi amor. Estás midiendo el peso de los participantes y tenés que medir la técnica nada más", lanzó el jurado.

Este miércoles Los ángeles de la mañana emitió una nota con Bal donde el el hijo de Carmen Barbieri se defendió y aseguró que no cree que pueda bajar 10 kilos. "Para estar tan tallado como él, hay que hacer una vida que yo no hago. Somos dos personas distintas", sostuvo y trató de no alimentar el escándalo.

"No nos vamos a poner el cartel de 'los gordos también podemos ser felices'. No me mandó a adelgazar, me vio un poco pesado, es una crítica constructiva. No vamos a hacer una pelea, recién empieza...".

Cuando la cronista le preguntó si estaba tratando de cuidarse y bajar de peso, el actor señaló: "Ahora termino acá y un wiskicito con coca me hago, con unas papitas con cheddar. Si quieren me como un pollito con un tomate abierto y un orégano. Es un poco triste...".

