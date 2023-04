Ariel Rodríguez Palacios se hizo un retoque en la cara y no le gustó el resultado

"¿Hasta ahora no te hiciste ningún retoquecito estético?", le consultaron al conductor, en voz alta. "Tengo que confesar que, hace diez años... Nidia, te mando un beso grande", arrancó a contar Rodríguez Palacios. Para darle paso, segundos después, a la inesperada revelación.

ariel-rodriguez-palacios-y-mica-viciconte-1386965.jpg Ariel Rodríguez Palacios tiene a Mica Viciconte como compañera de trabajo.

"Mi madre es una mujer muy estética, súper coqueta. Entonces, cuando te saluda, te da un beso, te abraza y te dice: 'Tendrías que ponerte algo acá, en las patas de gallo'. Te mira la cara y te sugiere retoques. Entonces, hace diez años me convenció y me inyecté bótox en la cara", explicó Ariel, con sus compañeros de programa, que vive en una mansión en Nordelta.

"Me fui de viaje y a los 15 días parecía un muñeco, todo duro. Después se me fue porque se reabsorbe pero... bueno, creo que me había quedado bien. La persona amiga de mi madre me lo había hecho bien pero ya está, lo hice y nunca más", aseguró Rodrigo.

"Si ahora alguien viene y me dice: 'Che, Palacios, hacete algo que estás hecho bolsa', ya está, no lo haré de nuevo. Acepto el paso del tiempo. Es lo que hay y punto", cerró Rodríguez Palacios.