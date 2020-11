En esta última, el juez de Garantías Martín Arroyo dispuso el desalojo del predio ocupado por la comunidad mapuche, medida que luego fue ratificada por otro juez de revisión. Pero por temor a que se produzcan episodios de violencia, el Obispado de San Isidro solicitó postergar la ejecución de la medida hasta tanto no estén cumplidas todas las garantías en materia de seguridad.

Saavedra, no obstante, siguió insistiendo en declaraciones públicas que la ejecución de la medida judicial era inminente, postura que lo terminó confrontando con sus clientes, quienes decidieron apartarlo de la causa.

La medida de desalojo del predio generó expectativas entre los vecinos, algunos también afectados por el avance mapuche, debido a que era la primera en ese sentido y generaba un antecedente positivo, pero el alejamiento del abogado “es un retroceso, volvemos a foja cero otra vez”.

Los vecinos expresaron su indignación por la medida del Obispado que “primero aceptó ser querellante por los daños y la usurpación de su lugar, y una vez que la Justicia hace lugar a su planteo y luego reafirma esa decisión, decide retroceder. La verdad es que no se entiende”, aseguraron.

Alejandro Seguí, uno de los vecinos involucrados en la causa, publicó una nota en la que criticó al Obispado por no querer avanzar con el desalojo al señalar que “ellos (el Obispado) van a aducir que no quieren la violencia que se pudiera producir con un desalojo, pero no se dan cuenta de que con su accionar desamparan a muchísimas personas que son honestas y se ven intrusadas por estos mismos delincuentes”.

En la última audiencia de revisión, la justicia confirmó el desalojo del lugar y la representación mapuche anticipó que resistiría la medida de fuerza. Saavedra, sin embargo, insistió en que la medida ya había sido dispuesta por la Justicia y que debía llevarse a cabo.