En una audiencia de formulación de cargos realizada el lunes, el asistente letrado de la fiscalía de Violencia de Género y Doméstica, Marco Lupica Cristo, acusó al agresor por un episodio ocurrido el 4 de septiembre de 2020, alrededor de las 20:30, en el domicilio de su ex pareja, sobre calle Cuba. Allí, según relató el acusador, el hombre "agredió a su ex pareja y le corto el rostro con un cuchillo tipo Tramontina, ocasionándole un corte de unos 15 centímetros aproximadamente, desde la comisura bucal izquierda hasta la región posterior del pabellón auricular, en la región cervical" .

La agresión, detalló Lupica Cristo, no fue un hecho aislado, sino que se enmarcó en un contexto de violencia de género que inició cuando el agresor estaba en pareja con la víctima. Según indicó la mujer, durante la misma el hombre "la controlaba, la vigilaba, la ahorcaba diciendo que si no estaba con él, no iba a estar con nadie, y la obligaba a cometer delitos". Incluso, en su denuncia especificó que en una ocasión previa el hombre le quemó la cara con un cigarrillo.

Por todo esto, el representante del Ministerio Público Fiscal lo acusó por el delito de lesiones leves calificadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género. Requirió un plazo de investigación de cuatro meses, pero ninguna medida cautelar dado que el agresor ya está detenido, cumpliendo una condena por robo en el Penal N°5 de Cipolletti.

El defensor público Julián Berger pidió que no se tuviera en cuenta lo mencionado por la víctima respecto de ser obligada a participar de la comisión de delitos, por falta de pruebas que lo acrediten.

Tras escuchar a las partes y la evidencia expuesta, la jueza Carolina García dio por formulados los cargos y abrió la etapa de investigación.

Pericia clave

En comunicación con LM Neuquén, Lupica Cristo indicó que se espera que el Cuerpo Médico Forense examine nuevamente la lesión sufrida por la mujer, como se recomendó al brindarle atención inmediatamente tras el hecho. Esto es porque se trata de una herida en un lugar delicado y de gran tamaño, que podría ocasionar secuelas y hasta una deformidad en el rostro.

De suceder esto último, además, implicaría que los cargos contra el hombre sean modificados por lesiones graves, por lo que es clave determinar el carácter final de la lesión previo a que la causa arribe a una etapa de juicio o un posible acuerdo.

En este sentido, el letrado indicó que lamentablemente no han logrado que la víctima acuda a la nueva consulta, que ya fue pautada dos veces sin éxito. "Muchas veces las denunciantes no quieren volver a hablar con nosotros, quizás porque piensan que sólo buscamos mandar al hombre a la cárcel, pero realmente queremos escucharlas. Tenemos un equipo interdisciplinario para brindarles la atención necesaria y trabajamos en conjunto con el Centro de Atención a la Víctima del Delito. En ocasiones, de ser necesario, acudimos personalmente para entrevistarlas", expresó, haciendo énfasis en la importancia del contacto entre la Justicia y la víctima, tanto para establecer claramente el delito a endilgar a los agresores, como para asistirlas luego de la violencia sufrida.

Por esto mismo, esperan poder concretar una entrevista con la mujer y la nueva pericia cuanto antes, para decidir cómo seguir.