Anigordi: Una pastelería que la rompe

La conocí hace un par de semanas, en una escapada a la zona de Viedma. Una amiga en común me comentó sobre su pastelería y hasta allá fuimos. Compramos varias cosas y charlamos en su localcito que tiene una onda alucinante, entre las fotos de su abuelo (tenía una bombonería tradicional en la ciudad), café de especialidad y muebles vintage donde guarda sus producciones pasteleras que son vibrantes…de lo mejor que he probado.

“Siempre hice tortas, budines, masitas por puro placer. De adulta la pastelería se volvió además una forma de vida, mi trabajo cotidiano, mi quehacer diario”, cuenta Ana el proceso del comienzo de su oficio.

Si bien no recrea recetas familiares tal cual fueron inventadas, no niega cierta influencia de manera subjetiva. “Me gusta tomar recetas clásicas de tortas, tartas, budines y cuestionarlas un poquito: las adapto a mi estilo y a la manera en que me gusta comer. La pastelería es un arte en constante movimiento, las tendencias varían, fluyen, se reconvierten, y me gusta ser parte y espectadora de eso al mismo tiempo” cuenta Ana a orillas del Rio Negro.

Esta genial pastelera se formó académicamente y profesionalmente, lejos de los hornos, como socióloga. “ La gastronomía fue siempre una actividad secundaria, hice miles de cursos y talleres (en Crudo, en el IAG, en el Gato Dumas, con Anita Ortuño, con Francisco Subert, con Juliana Lopez May, etc etc) hasta que de a poco se fue convirtiendo en mi actividad principal. Fue un proceso de ir dejando los libros académicos para darle importancia a lo que honestamente prefería, la cocina. Mi formación ha sido bastante autodidacta, de leer mucho e investigar mucho, hacer cursos, trabajar en lugares, conocer gente, etc. Los viajes son también otra fuente de aprendizaje/inspiración enorme, me vuelve loca la pastelería norteamericana y escandinava por ejemplo.”.

Para Ana, la existencia de Anigordi en Viedma es un lujo que se da ella personalmente. Le entusiasma laburar con materia prima espectacular de la zona como avellanas, frambuesas y varias frutas de carozo. Reconoce que cocinar con estos productos lo hace super placentero: “Hace un tiempo que venimos incorporando aceite de oliva en varias preparaciones por ejemplo, porque es rico, sano y contamos con uno de la zona de San Antonio buenísimo.Intento aprovechar al máximo la disponibilidad de productos regionales, procurando trabajar de la manera más sustentable que podemos, teniendo contacto directo con los productores locales y aprovechando al máximo la fruta de estación. Honramos el producto patagónico todos los días. Todo eso se traduce al producto final y por suerte, la gente lo valora!

La mecánica y dinámica de la pastelería es por encargo y mostrador pocos días en la semana, ya que la escala de producción es acotada.

Cuenta Ana que desde que abrieron al público ella tiene siempre muy presente la bombonería de su abuelo, donde pasó toda su infancia y parte de la adultez : “trabajando un poco y comiendo mucho”

Ana reflexiona: “ A pesar de que tener un negocio se trata en gran medida de cuestiones administrativas/técnicas, yo soy pastelera más allá de mi negocio actual, disfruto mucho de ver a la gente contenta por comer rico y eso siento que me va a acompañar siempre.

A la hora de hablar de sus referentes o fuentes de inspiración ella reconoce que tiene a muchas personas: ”Mi gran referencia local es el programa Cocineros argentinos, lo veo hace muchos años y considero que me ha formado en gran medida (el año pasado me invitaron a cocinar). Los referentes locales son Narda Lepes, Pamela Villar, Ximena Sáenz, Luciano García, Osvaldo Gross!, Caro Ferpozzi, Jacquie Albajari (ya amiga, dueña de Labán). Otras estrellas internacionales cuyo estilo amo son Claire Saffitz, Natasha Pickowicz, the one and only Martha Stewart, Claire Ptak (de Violet Cakes), Liz Prueitt (de Tartine), etc., la lista es infinita. Me acabo de dar cuenta que son todas mujeres! Admiro también su profesionalismo, cómo formaron marcas/estilos/identidades super reconocibles y originales. Me gusta la pastelería que se ve casera y rica, tentadora” cuenta una de las mejores pasteleras de la patagonia.

Instagram: @anigordi

Mitre 460, Viedma

Horarios:

Jue-Vier-Sab 10-13 hs

Tortas a pedido con anticipación

WhatsApp: 2920241914