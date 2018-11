En referencia a los incidentes, Angelici dijo que para el fútbol argentino esto es una tristeza. "Lo vivimos con dolor porque debía ser una fiesta para el fútbol argentino, pero un grupo minoritario de inadaptados los arruinó", agregó.

"Tuvimos una agresión inusual, teníamos jugadores que no estaban en condiciones. La parte médica es lo físico y lo psíquico, uno va preparado tras un trabajo de todo un año. Yo no quería jugar por las condiciones de los jugadores pero le dije al entrenador que si no podía convencer a la Conmebol que se preparen", contó.

Sobre el acta que firmó ayer junto a Rodolfo D'Onofrio y Alejandro Domínguez, presidentes de River y la Conmebol respectivamente, y que generó fuerte polémica entre los hinchas de Boca, Angelici fue directo: "Sé lo que firmé".

"Se firmó un acta, un pacto de caballeros, leo antes de firmar, cuando leo una piedra parecía gracioso, pero agregué que quería la igualdad de condiciones y lo tengo en el bolsillo del saco", dijo.

"Hoy ordené a los abogados que me traigan el escrito e hicimos la presentación a la Conmebol de la denuncia y la transcripción exacta de la que pasó, con los informes médicos, policiales y todo lo que dice la reglamentación de la Conmebol", indicó.

"Estoy convencido de que los partidos se ganan y se pierden dentro de la cancha, pero soy el presidente del club y me debo a los socios, por lo que presentamos la denuncia con todos los artículos que se incumplieron ayer. El martes nos convocaron a una reunión. La intención que el tribunal de disciplina lea el expediente y nos de una respuesta formal", concluyó.

