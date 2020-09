Ameri, el diputado del escándalo, tiene denuncias por acoso

Una de esas denuncias, difundida desde una cuenta de Facebook, incluye polémicas conversaciones entre el legislador y la militante, que se hicieron virales en Salta en su momento.

“Exigimos la respuesta inmediata de las autoridades de su partido Sergio Leavy y José Vilariño, la expulsión. Ameri ya suma en su prontuario decenas de denuncias por acoso, violencia, y maltrato. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, dirigentes y medios nacionales, si los dirigentes locales no hacen eco de las denuncias”, comienza el posteo contra Ameri.

La denuncia aporta una serie de conversaciones de WhatsApp que complican no solo a Ameri sin también a José Vilarino, el secretario del Partido de la Victoria. “Durante años tuve que callarme, con miedo a que me hagan algo tuve que volverme a mi casa. Pero viendo tantas chicas que salen a contar y expresar los abusos que sufrieron. No puedo quedarme callada viendo en la televisión cómo se premia a un tipo abusador y pedófilo”.

"Un tipo asqueroso, machista y acosador"

“Cuando solo tenia 17 años militaba en la agrupación El Aguante de Salta, mi referente era el señor Juan Emilio Ameri, un tipo asqueroso, machista y acosador de quien en muchas ocasiones tuve que sufrir acosos y insinuaciones aun sabiendo la edad que tenía. Al igual que muchas compañeras que ojalá se animen después de mí y salgan a hablar.

El acoso no era solo físico sino también por mensajes de WhatsApp, y ejercía su violencia también mostrando su poder ya que nos insinuaba que si queríamos algo como un plan o lo que fuera debíamos hacer algunos favores”, dice la denuncia por las redes.

capturas.png La denuncia que realizó una joven, acosada cuando era menor por el diputado.

“Los referentes del Partido de la Victoria el ‘Oso’ Leavy, que fue candidato a gobernador y ahora senador nacional, y José Villariño, esto lo sabían porque Ameri tiene muchísimas denuncias por acoso, por pegarle a compañeros, por amenaza y por violencia. Pero nunca hicieron nada, lo taparon y lo encubrieron porque ellos son iguales. Este tipo que es un machirulo violento y acosador va a ser diputado nacional, y por eso debemos salir a decir la verdad. Que salga la verdad a la luz, por eso pido que me ayuden a difundirlo a todos los medios del país, a las compañeras, a los derechos humanos, a los militantes y las organizaciones, a los referentes nacionales y sobre todo a la Justicia. Para que ninguna chica vuelva a ser acosada cuando solo quiere militar. Que este mensaje le llegue al presidente (Alberto) Fernandez para que hagan algo y no permitan que esta basura violenta represente a los salteños en el Congreso. Ya no debemos quedarnos calladas, tengo miedo que haya represalias por eso pido apoyo, pero no debemos permitir acoso nunca más. ¡Nos ayudemos entre todas!”, cierra la joven denunciante.

Otra denuncia en contra del diputado suspendido es por violencia física contra la gente de su partido, y también con la secretaria general del PV Laura García, actual concejal de la Ciudad de Salta, como víctima.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, el detenido fue detenido por unas horas por "entorpecer" un operativo de visita presidencial colgando banderas en contra del gobierno nacional.