“Me metió las manos por debajo de la remera en la zona de la espalda. Dijo que tenía que hacerme masajes. Yo no se lo había pedido. Nos hacía comentarios desubicados, y nos decía que teníamos que ir a su casa para rendir la materia”, expresó una de las estudiantes, de quien se preserva la identidad por ser menor. Agregó que en las clases el docente buscaba excusas para manosearle las piernas.

“A mí me abrazaba, me agarraba de la cintura y pretendía masajearme. Muchas de las chicas contaron esto en sus casas y algunos padres se quejaron en la escuela, pero les respondieron que no se podía hacer nada ya que no había pruebas”, relató la menor a LM Cipolletti.

Lo más llamativo es la invitación que el docente habría realizado a algunas estudiantes para “rendir la materia en su casa”. También comentaron que advirtieron cuando el hombre las observaba mientras un grupo de alumnas se cambiaba en el gimnasio.

Ante las insistentes situaciones de incomodidad que padecieron y la falta de respuestas por parte de los directivos del colegio, un grupo de alumnas tomó la decisión de no asistir a las clases.

Desde el CPE confirmaron que se iniciaron actuaciones ante el reclamo de las familias. Según manifestaron autoridades locales, están al tanto de la situación y se recepcionaron las actas con las denuncias. “Se enviaron a la Junta de Disciplina y se está investigando un presunto proceder inapropiado por parte del docente”, afirmaron desde el área de prensa institucional.

Por el momento no explicaron si el docente será apartado de su cargo hasta tanto se aclare la situación ni si se iniciará un sumario para un castigo más duro.