Alfa y Alexis se dijeron de todo y casi terminan a las piñas

"Ellos son vivos, ahora están cómodos y no dicen nada", se quejó Romina, para luego encabezar la salida del cuarto e ir a increpar a sus compañeros junto con Alexis y Cata.

El cruce por quién hace más o menos cosas en la casa y en las pruebas de la semana, desató el enojo de Alexis y también de Alfa y terminó en un fuerte griterío en los pasillos de la casa.

"Ahora me tiraron, vamos a decir la verdad. Paren de pelotudearme", exclamó Walter, mientras que Maxi le reclamaba a Alexis que se tendría que haber bajado uno solo de su cama y no él, Romina y María Laura.

Cuando Alfa le siguió pidiendo al Conejo que "no lo pelotudeen más", este le respondió con un "pará, la c... de tu hermana" en un volumen aún más alto. También se dijeron "chupame la p..." mutuamente. En paralelo Nacho discutió con Romina y la exdiputada lo trató de irrespetuoso y aseguró que no le hablaría nunca más.

Fuerte pelea entre Alfa y Alexis

Alfa volvió a recriminarle a Alexis por los insultos, y entonces Agustín le señaló a los gritos que él mismo sufrió faltas de respeto de su parte. "No te querés ir, estás jugando y lo hacés mal", sostuvo el platense contra el sexagenario.

El ambiente quedó totalmente tenso y fue en la noche del jueves que Santiago del Moro entró a la casa más famosa del país y en una conversación entre Walter y Alexis se pidieron disculpas.

El Conejo dijo que tuvo una explosión de calentura con sus insultos hacia Alfa y le pidió disculpas adelante de todos. "No es algo que siento, me pasó por un momento de calentura. Pero no me retracto con cosas que he dicho sobre actuar, aunque sí por las formas", expresó el cordobés, a lo que Walter se las aceptó al igual que lo había hecho previamente.

En tanto que Alfa le señaló a Santiago que la prueba fue "encender una mecha" ante el desgaste que tienen en la casa tras 40 días.