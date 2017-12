Alegría e impotencia, las sensaciones de Alasia

En el Fortín de Bahía Blanca, Sanz se equivocó en la falta en el área que le cobró a Damián Jara y que Alasia le atajó a Carlos Herrera. Fue la segunda vez que el árbitro de Mar del Plata marca un penal en contra para Cipo. El anterior fue en el 0 a 0 frente a Sansinena en Cerri, en el que también el 1 albinegro contuvo el remate de Mariano Mac Coubrey.

“Al margen de que hubo un ida y vuelta, de que los dos equipos tuvimos posibilidades, el penal y el foul que no le cobran a Germán en la media cancha y cuando terminan cobrándole uno inexistente a (Gastón) Valente, el arbitraje nos terminó perjudicando”, manifestó Alasia, y añadió: “Es un dolor grande, porque ya hemos pasado por esta situación. Hemos quedado fuera de una final por el tema del arbitraje. Es un torneo en el que los dirigentes de cada club hacen un esfuerzo enorme, no es barato participar, y que te terminen perjudicando por el mal arbitraje la verdad que molesta”.

Con el 1 a 0 a favor y el empate parcial en el Luis Maiolino (terminó ganando Roca 2-1) y en Mar del Plata (Alvarado 1- Madryn 1), el Albinegro se acomodaba en la zona 1 del Federal A. “Sabíamos cómo se iban dando los resultados y el partido que estábamos haciendo, nos daba una tranquilidad enorme, porque estuvimos muy sólidos en todas las líneas. Era una linda posibilidad que se nos escapó de la mano. Ahora, a seguir sufriendo y a seguir poniendo lo mejor de nosotros”, dijo con optimismo.

El martes Cipo recibe a Alvarado, luego tiene que visitar a Madryn y cerrará frente a Sansinena. “En estos tres partidos está la clasificación, que es lo que queremos y lo que necesitamos nosotros, el club, el hincha. Hay que ir a jugarlos como las finales que son”, afirmó.

Cipo no gana en casa desde la séptima fecha. Frente a Alvarado, no hay otra opción posible. “Hay que estar concentrado, más en este momento en el que no podemos regalar nada, y tratar de salir victoriosos en nuestra cancha, que es lo que necesitamos y la deuda que venimos teniendo con el hincha y con nosotros mismos”, concluyó.

11 Los penales atajados de Alasia con la camiseta del Albinegro.

Entre los tres mejores del Federal A

Matías Alasia fue elegido uno de los tres mejores futbolistas del Federal A, junto con Pablo Alvarenga y Gustavo Urquijo. “Creo que es consecuencia de lo que uno aporta en el año. Cuando me lo dijeron y vi que estaba con Alvarenga y Urquijo, fue un orgullo. Estar ternado con dos delanteros, uno que logró el ascenso con Agropecuario y el otro el goleador, es algo muy lindo para uno, por ser arquero”, expresó el 1 albinegro. “Esto también es un premio hacia Cipo, que me dio la posibilidad, y al grupo; sin ellos uno no logra nada”, manifestó.