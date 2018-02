Guadalupe Maqueda

maquedag@lmneuquen.com.ar

El problema de estar varios minutos circulando por el centro para encontrar estacionamiento ahora se corrió a la periferia. Mucha gente no está dispuesta a pagar, porque no puede o no quiere, ni deja el auto en su casa, y a fuerza de encontrar un lugar estaciona en zonas prohibidas. Esto genera un gran dolor de cabeza para los frentistas que por ahí logran salir de sus casas a bordo de un auto, pero al regresar ya no tienen modo de entrar porque encuentran su garage parcial o totalmente ocupado.