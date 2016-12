Aguirre Taboada, sin paz: el fiscal busca revertir la absolución

No hay capítulo cerrado para la causa por el crimen de la bioquímica cipoleña Ana Zerdán, y el fiscal Marcelo Gómez recurrirá al Superior Tribunal de Justicia de la provincia para que se revise la sentencia que absolvió a Juan Manuel Aguirre Taboada. De esta forma, se abre otro paréntesis por el hecho ocurrido el 17 de septiembre de 1999, con un final incierto.

El trámite de la casación se concretó el jueves y la Cámara Segunda deberá responder si lo acepta. Ante una respuesta negativa, el representante del Ministerio Público tiene la posibilidad de ir en queja al STJ.

La presentación del recurso impide que la sentencia quede firme y deberá aguardarse el pronunciamiento del máximo tribunal provincial. Este órgano, con otros integrantes, ya se pronunció en una oportunidad anterior y ordenó un segundo juicio oral.

Seguramente para Aguirre Taboada y su padre, Juan Carlos Aguirre, la postura adoptada por Gómez no caerá para nada bien y podrían avanzar con medidas que sugirió la Asociación Pensamiento Penal, como la del juicio político. En su análisis de la actuación del fiscal durante el proceso oral, la organización que nuclea a magistrados y funcionarios judiciales de todo el país puntualizó que está trabajando “en un informe que no sólo dará cuenta de las irregularidades del proceso y las inconsistencias de la acusación en particular, así como de los elementos de prueba que reflejan la inocencia de Juan Manuel Aguirre Taboada, sino también analizando la promoción de un juicio político al fiscal Marcelo Gómez por manifiesto mal desempeño, puesto que su conducta demuestra que se apartó grosera y notoriamente de la actuación que deriva del principio de legalidad y objetividad que le incumbe al Ministerio Público”.

Ante los cuestionamientos, el cipoleño aseguró en su alegato: “Traté de cumplir mi rol de la manera más responsable, pese a la complejidad del caso, el tiempo transcurrido y haber recibido por escrito y de manera personal la sugerencia de que retire la acusación, a lo que me opuse de manera rotunda”.

¿La llave del auto lo incrimina?

El segundo juicio oral contra Juan Carlos Aguirre y su hijo Juan Manuel derivó en un inusual desenlace, con una acusación que se concentró en el joven. El camino adoptado por el fiscal Marcelo Gómez llamó la atención porque en una primera etapa de la investigación se apuntó a la ex pareja de Ana Zerdán. Para la parte acusadora, la llave de un auto de la víctima en manos de Juan Manuel es una prueba incriminatoria. Los jueces opinaron lo contrario.